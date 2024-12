Dopo l’infortunio, nessuno si aspettava niente da me

Sofia Goggia è tornata a far parlare di sé, vincendo nuovamente in Coppa del Mondo nel Supergigante di Beaver Creek. Adesso si prepara per competere a Sankt Moritz, esprimendo grande soddisfazione per il suo rientro: “Sono molto contenta del mio ritorno. A Copper ci eravamo allenati molto bene e sapevo di avere la velocità per competere. A volte, quando si torna da infortuni, è più facile affrontare le gare con leggerezza, poiché nessuno ha grandi aspettative nei tuoi confronti. Bisognerebbe adottare sempre questo atteggiamento”, ha affermato l’atleta.

Goggia ha anche ricordato il suo successo passato a Sankt Moritz, dove l’anno scorso vinse proprio in supergigante, e spera di ritrovare quella stessa sensazione sulla pista della Corviglia. Riconosce la peculiarità della gara, definendola “strana” a causa dei numerosi “panettoni” presenti, e sottolinea l’importanza di una ricognizione accurata per potere affrontare al meglio i passaggi. “È fondamentale cercare di fare la mia gara, tagliare il traguardo e vedere cosa dice il tabellone”, ha aggiunto.

Sofia, pur avendo dedicato poco tempo al gigante, si dice fiduciosa riguardo al lavoro tecnico svolto negli anni che le permette di affrontare le gare con sicurezza. A inizio gennaio, dopo il Natale, prevede di dedicarsi a una sessione intensa per prepararsi adeguatamente alla competizione di Kranjska Gora. La sciatrice bergamasca, classe 1992, è dunque pronta a dimostrare di essere tornata in forma e determinata a conquistare nuovi successi nel mondo dello sci. Goggia continua a ispirare tifosi e appassionati con la sua grinta e la sua chiarezza di intenti, e il suo rientro è atteso con grande entusiasmo. La gara di Sankt Moritz rappresenta per lei non solo un’opportunità di mettersi alla prova, ma anche di confermare le sue capacità dopo un periodo difficile.