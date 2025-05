Dopo l’aggiornamento, molti Motorola sono diventati inservibili

Negli ultimi giorni, molti utenti hanno segnalato malfunzionamenti su vari modelli di smartphone Motorola, soprattutto su Reddit. Tra i problemi riscontrati, c’è un marcato calo dell’autonomia e un aumento della temperatura, anche durante l’uso normale o in standby. Dispositivi di diverse generazioni sono interessati, generando preoccupazione nella community. Un caso significativo riguarda un Moto G Stylus 5G del 2022, che ha mostrato rallentamenti e problematiche di ricarica, nonostante il chip Qualcomm Snapdragon 695 sia noto per la sua efficienza.

Altri modelli, come il Motorola Edge 2021 e Moto Z3 Play, presentano situazioni simili, con malfunzionamenti che sono iniziati a partire dal 30 aprile. Questo ha portato a escludere un semplice degrado dovuto all’età o all’uso eccessivo del dispositivo. Si ipotizza invece che il problema possa essere legato a un aggiornamento software difettoso, possibilmente correlato a Android 15, alle personalizzazioni di My UX o a malfunzionamenti di app di sistema.

Motorola non ha rilasciato comunicazioni ufficiali ma si presume che sia a conoscenza della situazione e stia lavorando a una patch correttiva. Nel frattempo, agli utenti è consigliato di evitare l’installazione degli aggiornamenti più recenti e di monitorare i canali ufficiali per eventuali aggiornamenti. Per coloro che hanno già installato l’aggiornamento problematico, si raccomanda di limitare l’uso intensivo del dispositivo per evitare un ulteriore surriscaldamento e una riduzione dell’autonomia.