Dopo la sua morte, un mare di ipocrisia

Achille Occhetto, ultima figura di spicco del partito comunista italiano, esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco, definendo il pontefice una “voce libera” e sottolineando il grande vuoto lasciato dalla sua morte. In un’intervista con l’AdnKronos, Occhetto critica l’ipocrisia di chi sfrutta il decesso del Papa per fini personali, affermando che molti dei potenti del mondo non sono in grado di cogliere il messaggio di pace lasciato da Francesco. Secondo lui, il Papa aveva sollecitato una conferenza mondiale per il disarmo di tutte le armi di distruzione di massa, tema che resta ignorato dai leader politici attuali.

Occhetto osserva con amarezza come coloro che appoggiano politiche anti-migratorie e autoritarie stiano ora cercando di onorare Francesco, ritenendo che ciò rappresenti una competizione ipocrita. Egli denuncia una rappresentazione vergognosa della situazione e critica i personaggi noti come Trump e Milei, che desiderano partecipare ai funerali in Vaticano. Occhetto chiude il suo intervento affermando che la mancanza della “voce libera” di Francesco si farà sentire e che non intende contribuire a quella ipocrisia. La sua testimonianza si concentra sulla necessità di mantenere vivo il suo messaggio di umanità, inclusione e pace, evidenziando il contrasto tra il vero spirito del Papa e l’atteggiamento di alcuni leader mondiali.