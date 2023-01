Dopo la morte del suo fidanzato non sa cosa fare: sarà lui a cambiarle la vita

Dopo la morte improvvisa del suo fidanzato lei è atterrita: il miracoloso arrivo di Andi, però, è in grado di cambiarle la vita.

Dopo essersi incontrati per la prima volta sui banchi di una scuola di specializzazione, essersi felicemente innamorati e aver di conseguenza progettato il loro futuro insieme, due giovani – la cui storia d’amore sembrava essere destinata a procedere con l’istaurarsi di un accogliente nucleo familiare – hanno dovuto separarsi in maniera molto brusco. Uno dei due esponenti della coppia, dopo aver tentato il suicidio, è scomparso prematuramente e la sua ragazza si è ritrovata da sola a confrontarsi con la destabilizzante vicenda.

“Non so davvero se sarei seduta qui, se non avessi adottato Andi“, spiega con devozione la ragazza in un video pubblicato da “Mutual Rescue”, per introdurre i suoi spettatori a quella che si rivelerà a tutti gli effetti una commovente storia, fatta di dolore e rinascita. Andi – una tenera cagnolina, anch’essa bisognosa di aiuto – sarebbe entrata senza preavviso nella sua vita non permettendole di arrendersi e generando le promettenti basi di un futuro nuovamente radioso.

La donna racconta, dunque, dei mesi successivi alla scomparsa del suo compagno come uno dei periodi più bui della sua vita. Non mangiava e non dormiva, e l’unico modo per riuscire ad andare avanti era per lei quello di isolarsi in casa, continuando a rimarginare sul terribile accaduto. Fin quando, un giorno – per puro caso – la ragazza spiega di essersi imbattuta in rete in alcuni annunci riguardanti le adozioni di quattro zampe in difficoltà.

Andromeda, che è il nome completo di “Andi” – dolcissimo soprannome della pelosetta, avrebbe subito colpito la sua attenzione, poiché anch’essa sembrava mostrare una tristezza senza limiti e pertanto molto simile alla sua. Le due si sarebbero dunque completate a vicenda, riuscendo a infondere all’altra il coraggio e la determinazione di cui aveva bisogno per aprire un nuovo capitolo della sua esistenza.

Andi – stando all’accurata testimonianza della ragazza, riportata nel filmato – l’avrebbe “spinta fuori dall’oscurità” con la sua presenza, interrompendo i suoi pensieri ossessivi sulle cause che avrebbero portato alla morte il suo fidanzato.

Ora Andi e la ragazza hanno finalmente visto “la luce in fondo al tunnel“. La donna ha iniziato anch’essa a far parte di un progetto di solidale aiuto per i pelosetti che hanno bisogno di aiuto, mentre entrambe – lei e la sua Andi – amano passeggiare insieme in montagna e dedicarsi alle scalate.