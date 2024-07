dopo la malattia, la rinascita del cucciolo-VIDEO

La voglia di vivere nonostante le difficoltà della vita: la rinascita del cane a tre zampe che ha superato la malattia.

Di sicuro questa è una di quelle storie che ci incoraggeranno a non mollare mai, anche quando le difficoltà della vita sembrano accanircisi contro: la rinascita del cane Mozart, che ha superato la malattia e l’amputazione è davvero incredibile. Non gli sono mai mancati il sostegno e l’amore della sua famiglia ma è soprattutto grazie alla sua determinazione che il coraggioso levriero è riuscito a superare i suoi problemi: ecco la sua storia.

Non è facile stare accanto a chi soffre e sta male, e lo è altrettanto per i padroni che vedono soffrire i loro beniamini a causa delle pesanti cure: eppure la chemioterapia era proprio necessaria per Mozart, l’unica speranza di salvezza per la vita di questo Levriero di 6 anni adottato da una amorevole famiglia appena 3 anni prima. La diagnosi di osteosarcoma non aveva portato solo a questo tipo di cura tanto pesante ma anche a controlli invasivi e costanti.

E nonostante la forza dell’andare avanti e la caparbietà di questo cane e della sua famiglia, che lo volevano vedere ancora correre e giocare a tutti i costi, le brutte sorprese non erano ancora finite per lui: dopo diversi mesi dalla devastante diagnosi, Mozart aveva iniziato a zoppicare vistosamente. Si pensava inizialmente a una zoppia, ma purtroppo la questione era molto più seria e pericolosa: il cancro era tornato e stavolta era necessario rimuovere la zona colpita.

Quindi dopo la chemioterapia, che ha comportato non pochi problemi al coraggioso Levriero, è stata la volta dell’amputazione della zampa anteriore: questo avrebbe frenato la gioia e la voglia di vivere di numerosi esemplari ma, per fortuna, non era questo il caso di Mozart. Grazie all’aiuto della sua famiglia adottiva e della responsabile dell’Associazione del recupero dei cani da corsa, è tornato a una vita quasi del tutto normale.

Monika Minikin, al responsabile dell’Associazione australiana di recupero di ex cani da corsa, ha confessato di essersi innamorata della vitalità di Mozart fin dal suo arrivo nel rifugio. Raccontare la sua storia per lei non è affatto facile: è impossibile non commuoversi guardando ora lo stesso cane, nonostante chemioterapia e amputazione, correre e giocare nel prato del suo parco preferito.

La zampa che manca sembra non essere più un ostacolo per lui, ha potuto limitare solo la sua velocità ma di certo non la sua sfrenata voglia di vivere. E’ passato appena un mese dall’amputazione eppure nel video postato sui social e ormai divenuto virale, si vede Mozart saltare con energia in macchina e scendere dalla stessa per godere dell’aria aperta.

@pedunclesandpaws1 month update after Mozart’s Osteosarcoma Amputation! He’s completely regained his independence and is truly becoming himself again! He’s building a lot of strength and comfidence and taking the chemotherapy in his stride! Thank you everyone who has supported us on this journey! We have resolved the insurance issues (hopefully for good!) so we have been able to cover most of the vet bills, with the gap covered by the Go Fund Me! And now we will be able to confidently progress to finishing chemo, trying an experimental vaccine, hydrotherapy and further rehab! If the cancer is truly staying away, we would love to look at prosthetics in the future. We will do everything we can to help Mozart beat this cancer and thrive ❤️♬ Send Me on My Way – Rusted Root