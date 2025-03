Dopo la Discoteca: Un Dramma sui Binari

Tragedia nella notte tra sabato e domenica alla stazione di Porta Vescovo a Verona, dove Edoardo Mangano, un ragazzo di 19 anni, è stato trovato morto sui binari a causa di una folgorazione. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si era arrampicato su un treno merci fermo, toccando i cavi dell’alta tensione. Edoardo era uscito con alcuni amici per una serata in una discoteca locale; dopo aver tentato invano di entrare da un ingresso secondario, ha deciso di allontanarsi verso la stazione, scavalcando la recinzione.

Mentre si trovava lungo i binari, Edoardo è salito su un vagone di un treno merci in sosta e accidentalmente ha toccato i fili dell’alta tensione, venendo folgorato sul colpo. Il suo corpo è stato scoperto poco prima dell’una di notte dagli agenti della Polfer, avvisati dai genitori dopo aver notato la sua assenza. Gli amici che lo accompagnavano sono stati interrogati dalle autorità per ricostruire la dinamica della tragedia; uno di loro sarebbe riuscito a scappare, mentre l’altro potrebbe essersi perso durante la fuga. Rimane da chiarire perché non sia stato lanciato subito l’allarme.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche la Polizia Scientifica e il personale dell’Agec per i rilievi. Il corpo di Edoardo è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria e la Procura di Verona ha avviato indagini per determinare eventuali responsabilità. La morte di Edoardo ha profondamente scosso la comunità locale, lasciando nel dolore famigliari e amici.