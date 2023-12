dopo la condanna il trapper annuncia il concerto

Il trapper Baby Gang a novembre è stato condannato per una sparatoria in corso Como: adesso ha annunciato un concerto per il 6 maggio 2024.

Zaccaria Mouhib, in arte Baby Gang, ha 22 anni e a novembre scorso è stato condannato a 5 anni e 2 mesi di carcere per una sparatoria avvenuta tra il 2 e 3 luglio 2022 in via di Toqueville, vicino corso Como. In precedenza aveva ricevuto una condanna a 4 anni e 10 mesi per rapina. Nonostante tutto ciò il cantante ha comunque annunciato che farà un concerto live, il 6 maggio 2024, al Mediolanum Forum di Assago. Il titolo dell’evento sarà: “La fine del mondo”.

I precedenti di Baby Gang

Il trapper è cresciuto a Lecco ed è residente a Sondrio. In passato è già stato oggetto di diversi provvedimenti giudiziari come i fogli di via da Lecco, Milano e dai principali centri della riviera romagnola. Ad aprile 2022 sul suo profilo Instagram si era vantato di aver girato un suo video musicale in una cella di San Vittore, durante la sua detenzione.

A gennaio 2023 poi ha rivcevuto una condanna a 4 anni e 10 mesi di carcere per rapina, in seguito a quattro episodi accaduti tre in una zona centrale della movida milanese, tra le Colonne di San Lorenzo e piazza Vetra nel maggio 2021, e l’ultimo a Vignate, nel Milanese. Infine ha ricevuto l’ultima condanna, a novembre scorso, insieme a Simba La Rue (alias Mohamed Lamine Saida) e altri sei giovani della loro gang. Nessuno di loro è ancora in carcere.

A seguito della condanna Baby gang è stato mandato in una comunità terapeutica, misura revocata nel luglio scorso e sostituita con l’obbligo di dimora nel Comune dove risiede, con divieto di allontanamento da casa tra le 20 e le 9 del mattino. A settembre è poi apparso per la prima volta sul palco al concerto di Lazza all’Ippodromo di San Siro.

L’annuncio del concerto

L’annuncio del concerto che si terrà il 6 maggio prossimo al Mediolanum Forum di Assago è arrivato tramite post e storie Instagram accolte con grande entusiasmo dai fan. Infatti, a soli 22 anni, Baby Gang può già contare su un grande seguito: ha oltre 6,4 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, conta oltre 2,2 milioni di follower su Instagram e 1,5 milioni di iscritti al canale Youtube. Speriamo che fino ad allora Baby Gang riesca a tenersi lontano dai guai e soprattutto dal carcere.