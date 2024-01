Dopo la clamorosa e vincente carriera da calciatore professionista, #GianlucaVia…

Dopo la clamorosa e vincente carriera da calciatore professionista, #GianlucaVialli si è reinventato molte volte: prima come commentatore televisivo, poi public speaker, quindi capodelegazione della Nazionale italiana di calcio, quella che sollevò il trofeo nel 2021. L’ultima reinvenzione è stata quella di condivisione pubblica della sua personalissima esperienza di resilienza di fronte alla malattia incurabile.

In questo libro Vialli parla di sé, delle persone che ha incontrato, delle esperienze che lo hanno migliorato, dei valori che ha incarnato, della consapevolezza della propria fragilità, della forza delle relazioni vere, del rigore nel fare le cose ben fatte, della serietà e dell’impegno con cui ci si deve offrire al mondo.

Un patrimonio di riflessioni che è stato raccolto e messo nero su bianco dai curatori Pier Domenico Baccalario e Marco Ponti, e che ora potrà essere letto e tramandato nei tempi a venire.

“Le cose importanti” uscirà il 9 gennaio 🌟

🗓️A un anno dalla scomparsa, lunedì 8 gennaio si terrà un evento benefico in suo onore “My name is Luca. Ballata per Vialli” al Teatro Carlo Felice di Genova, ideato e promosso dalla Fondazione Vialli e Mauro.