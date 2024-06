Dopo “La casa delle sirene” continua la saga della famiglia Morelli, un’epopea i…

Dopo “La casa delle sirene” continua la saga della famiglia Morelli, un’epopea ispirata a fatti realmente accaduti che diventa grande affresco dell’Italia nei decenni più significativi della storia contemporanea.

📍Napoli, inizio del Secolo breve

È ormai un anno che Giuseppina, ultima mater familias dei Morelli, è chiusa in carcere con l’accusa di aver scaraventato dalle scale il vecchio marito Alfonzo.

Giuseppina si dichiara innocente, ma non ha prove per dimostrarlo. �

Quando grazie a un insperato aiuto riesce a uscire, tra le pareti della casa di famiglia trova affetti e altrettante tensioni, a cominciare dalle quattro figlie, diversissime l’una dall’altra e dall’ultimogenito, Eduardo, a cui Giuseppina si lega in modo viscerale, forse eccessivo.

Sulla casa sembra però pesare una tenace, ereditaria colpa indefinita, e le donne della famiglia Morelli pian piano scivoleranno lontano, molto lontano, nel corpo come nell’anima, rinnegando affetti, amori e i loro stessi desideri.