“Dopo il tumore al cervello, nel cranio..” Francesco Chiofalo svela i motivi dell’urgente ricovero in ospedale e della mancanza della vista

Sono passati pochi giorni da quando Francesco Chiofalo è stato ricoverato in ospedale. I follower e i fan che lo seguono sono rimasti inizialmente scioccati dal personaggio televisivo e influencer che ha raccontato brevemente la sua disavventura condividendo il video del suo arrivo in ambulanza sui social media.

L’ex partecipante di Temptation Island ha lasciato i suoi follower molto preoccupati e curiosi riguardo alle cause del suo ricovero. Una situazione emergenziale, problematica, spiegata davvero poco e male. Tuto il trambusto con l’ospedale era collegato all’intervento agli occhi a cui si era sottoposto?

Durante la sua presenza al programma Mattino 4, Chiofalo ha chiarito la situazione. Qualche giorno fa, Francesco Chiofalo ha pubblicato su Instagram una serie di video che mostravano il suo trasporto in ospedale. L’ex volto di Temptation Island spiegava di avere problemi di vista, il che ha portato molti a ipotizzare subito delle “prevedibili” complicazioni post-operatorie legate al cambio del colore degli occhi. Dopo quei video, non c’erano state più notizie sulle sue condizioni.

Tuttavia, ospite di Mattino 4, Chiofalo ha fornito dettagli che hanno chiarito tutto il quadro delle sue condizioni di salute. L’influencer, infatti, ha spiegato che il ricovero era dovuto a una crisi epilettica, condizione di cui è venuto a conoscenza dopo un’operazione per la rimozione di un tumore al cervello. La temporanea cecità è stata una conseguenza dell’attacco epilettico. Chiofalo ha spiegato a Federica Panicucci:

Sono stato ricoverato d’urgenza a causa di un attacco epilettico, non per un problema agli occhi. Dopo l’operazione per rimuovere un tumore al cervello, si è creata una camera d’aria nel cranio. Ho scoperto di soffrire di epilessia pochi giorni fa. L’attacco ha causato il ribaltamento degli occhi, e quando sono tornati normali, ho avuto un momento di buio.

Durante la puntata di Mattino 4, che si è sostanzialmente incentrata sulla sua operazione di chirurgia estetica, Chiofalo ha voluto chiarire un punto importante. L’influencer afferma di non aver mai incoraggiato i suoi follower a sottoporsi all’operazione per il cambio del colore degli occhi, come qualcuno ha creduto maliziosamente. “Non ho mai cercato di incentivare o indurre nessuno a fare questa operazione. Non ho neanche fatto pubblicità alla clinica”.