dopo il tremendo impatto è così

Un cucciolo è stato investito da un treno in corsa e dopo l’impatto l’animale si presentava in questo modo. Il video dell’accaduto è virale.

A volte serve solo un po’ di fortuna. Per il web e i social network girano molti video con protagonisti i nostri amici a quattro zampe, storie con animali salvati, di adozione, di animali ritrovati, che si comportano in modo simpatico. Questo è il caso anche di un cagnolino che è stato molto fortunato ed è diventato virale dopo essere stato miracolato.

Il treno passa sopra il cucciolo investendolo: il cagnolino è molto fortunato – VIDEO

I video dei cani non smettono mai di stupire su TikTok e sulle altre piattaforme per i loro buffi comportamenti. Il caso di un piccolo cane, invece ha scioccato migliaia di persone salvandosi da morte certa. In questo caso l’istinto gli ha salvato la vita ed è riuscito a gestire la situazione.

Gli animali hanno un grande istinto di sopravvivenza, quando sentono il pericolo solitamente, nella maggior parte dei casi, riescono a cavarsela. Tuttavia non sempre sono fortunati e restano vittima di incidenti. Per fortuna non è il caso di questo cucciolo diventato virale.

Il video mostra un cucciolo investito da un treno. Precisamente si vede il cucciolo rimasto bloccato tra i binari, mentre il treno gli passa sopra la testa. Momenti di grande terrore che una sola mossa sbagliata poteva portare a gravi conseguenze. Infatti il cucciolo ha capito che da lì non poteva muoversi, anzi non doveva e per questo, una volta che il treno è passato, si è alzato come se niente fosse.

Il video è diventato virale su TikTok e ha raggiunto oltre 100 mila visualizzazioni, 175.8 mila “mi piace”, oltre 10 mila condivisioni e commenti. Tra questi si può leggere come le persone siano rimaste sconcertate e scioccate da quanto accaduto e grate che il cucciolo sia sano e salvo. “Mi si e fermato il cuore meno male che non si è mosso!!!“; “Ho perso 10 anni di vita a vedere sta scena“; “L’importante è che sia vivo, è stato intelligente”.