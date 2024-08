Dopo il terrificante incidente stradale percorre 6 km per cercare aiuto

Dopo il terribile incidente il cane corre 6km in cerca di aiuto per salvare il suo umano , un esempio di lealtà e amicizia che supera ogni confine.

Blue è il nome del cane che ha dimostrato un incredibile lealtà nei confronti del suo umano e di determinazione. Un drammatico incidente ha coinvolto il suo amico umano Brandon Garrett, l’incidente gravissimo è avvenuto in una zona remota della contea di Baker, nell’Oregon.

L’uomo di circa 62 anni stava attraversando una strada boschiva quando ancora non si sa per quale motivo ha perso il controllo del suo veicolo finendo in un burrone, con lui all’interno dell’abitacolo c’era Blue e altri 3 cani, nonostante fosse ferito il cucciolo ha intrapreso un viaggio di 6 chilometri per cercare aiuto, riuscendo a salvare la vita del suo migliore amico

Cane eroico corre 6 chilometri per salvare il suo proprietario

L’incidente è avvenuto in una zona isolata lontano dalle abitazioni e dalla città e questo ovviamente ha reso molto complesso l’arrivo dei soccorsi. Brandon e i suoi cani si stavano dirigendo verso un campeggio quando ancora non si sa per quale motivo il veicolo ha sbandato, precipitando in un burrone.

Il cane eroico Blue era gravemente ferito, il cucciolo aveva pezzi di vetro conficcati nel muso ma nonostante questo ha trovato la forza di liberarsi dalle lamiere e di correre ignorando le ferite la fatica e la pericolosità della strada pur di salvare il suo amico e i suoi fratelli.

La determinazione di Blue ha lasciato tutti sconvolti, il cane non era la prima volta che si recava con il suo amico al campeggio e sapeva benissimo che una volta arrivato li, qualcuno avrebbe potuto aiutarlo.

Il viaggio del povero cagnolino ferito non è stato semplice nonostante fosse già stato al campeggio, era ferito e disorientato ma non si è arreso e ha superato ostacoli e ha resistito al dolore pur di salvare Brandon, il suo amore per il suo migliore amico era più forte di qualsiasi difficoltà.

Arrivato al campeggio il cane è stato molto fortunato, infatti ha trovato un amico del suo umano che l’ha immediatamente riconosciuto e ha capito che qualcosa di grave era accaduta, altrimenti il cane non sarebbe stato li solo con i vetri nel muso.

Immediatamente grazie a Blue l’amico di Brandon alcuni suoi familiari e altri conoscenti si sono immediatamente mobilitati organizzato le ricerche, a peggiorare la situazione si è aggiunto il meteo avverso , le ricerche sono infatti durate tutta la notte e solo all’alba il gruppo è riuscito a localizzare il veicolo incidentato e Brandon che giaceva a circa 100 metri dal veicolo esposto al freddo e alla pioggia.

La situazione era critica ma grazie alla tempestività dei soccorsi e all’eroismo di Blue, Brandon è stato tratto in salvo, lo sceriffo è arrivato sul luogo prestando i primi soccorsi, mentre gli altri membri della squadra di ricerca hanno aperto la strada con motoseghe per facilitare l’intervento dei soccorritori. Il salvataggio si è concluso con successo, e Brandon è stato trasportato in ospedale per le cure necessarie.

L’ufficio dello sceriffo dell’Oregon ha espresso la propria gioia per l’esito positivo di un’operazione che avrebbe potuto avere un epilogo molto diverso se solo il cane non si fosse mosso dal luogo dell’incidente. Brandon deve la sua vita al suo cane senza l’azione tempestiva e determinata di Blue probabilmente l’uomo non sarebbe sopravvissuto.