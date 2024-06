Dopo il terribile incidente cammina per 8 km per cercare aiuto, la macchina si è ribaltata

Una corsa disperata per salvare il suo amato umano dopo l’incidente: la storia del cane che cammina per 8 km per chiedere aiuto.

Alcune storie sembrano possibili solo nei film di avventura, ma quando i protagonisti sono i nostri amici a quattro zampe è facile che credere anche in ciò che appare impossibile. Una delle avventure più dolci e incredibili è proprio quella che vede l’atto eroico di un cane che cammina per 8 km per chiedere aiuto per il suo amato padrone, caduto in una scarpata con la sua macchina dopo un grave incidente stradale: nessuno si aspettava che finisse così.

Cane cammina per 8 km per chiedere aiuto: il suo padrone era in pericolo

Oregon: una macchina in transito su una statale finisce rovinosamente in una scarpata: all’interno del veicolo ci sono il padrone e i suoi quattro cani, che precipitano oltre un terrapieno insieme a lui. Solo uno dei quattro animali riesce a liberarsi dalle lamiere e ad uscire dall’abitacolo: sta bene, non è ferito, forse solo spaventato, ma la paura non gli impedisce di reagire alla situazione e mettersi in cammino.

L’obiettivo è quello di raggiungere casa il più presto possibile per chiedere aiuto, in modo che qualcuno potesse intuire cosa era accaduto al suo umano e al resto della sua famiglia canina; ma la strada verso il villaggio dove vive la famiglia è lunga: si tratta di ben 4 miglia, ovvero 8 km da percorrere. Con pazienza e determinazione però riesce a raggiungere proprio la loro casa, dove la padrona e moglie dell’uomo si insospettisce nel vedere arrivare da solo il suo cane senza il resto della ‘banda’ e capisce che qualcosa deve essere accaduto. Scattano i soccorsi.

Se vuoi saperne di più, leggi un nostro approfondimento sul tema >>> Un ictus a 17 anni: il cane salva la vita al ragazzo svegliando i genitori

Cane cammina per 8 km per chiedere aiuto: chiama i soccorsi e gli salva la vita

Non era facile eppure lui ci è riuscito; almeno doveva provarci a salvare il suo padrone, Brandon Garret, e il resto degli altri cani che vivono con lui. L’incidente non era stato fatale per fortuna ma tutti si trovavano intrappolati tra le lamiere dell’auto precipitata nella scarpata e se non vi fosse stato l’intervento del cane probabilmente le ricerche avrebbero faticato ad avere esito positivo.

Una volta che il cane è arrivato a casa dalla moglie del padrone, è stata proprio la donna ad insospettirsi del fatto che gli altri non ci fossero, dunque si è ‘fatta accompagnare’ dal quattro zampe lungo la strada del ritorno verso il punto esatto in cui l’auto si era ribaltata. Ma la storia non si sarebbe conclusa lì poiché il punto in cui era caduta la macchina era troppo difficile da raggiungere senza l’aiuto del 911. I soccorritori sono arrivati in breve tempo e hanno tratto in salvo sia l’uomo sia il resto dei suoi animali, che erano stati sbalzati a ben 100 metri dal punto dell’incidente.

Il lieto fine in questa storia non era per niente scontato: il padrone deve la sua vita al suo fedele e affezionato cane, che non si è arreso davanti alle difficoltà e ha tratto in salvo tutta la sua famiglia.