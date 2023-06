Dopo il temporale controlla il pollaio: c’erano dei teneri intrusi appena nati

Dopo il temporale avvenuto il mese scorso, una donna si è trovata una bella sorpresa all’interno del pollaio: dei piccoli e teneri intrusi.

Dopo un violento temporale, torna sempre il sereno. Quando il mese una cittadina statunitense è stata colpita da questa forza della natura, il primo pensiero di Sydney Horvath è stato verso il suo pollaio e alle sue galline. Sentendo dei rumori insoliti provenire proprio dal pollaio, ha indossato rapidamente gli stivali e si è precipitata a indagare insieme al marito.

Dolci e piccoli intrusi nel pollaio: volevano un riparo dal temporale

Con grande sorpresa, il marito di Sydney, entrato per primo nel pollaio, ha confermato il loro peggior timore, ovvero che all’interno c’erano visitatori inaspettati. Tuttavia, invece del previsto serpente o dei pulcini, hanno scoperto sei piccoli gattini annidati in una delle cassette di nidificazione.

Stupiti dalla presenza della cucciolata di gattini, dato che non avevano mai visto una gatta gravida nella loro proprietà o nelle vicinanze, Sidney e suo marito sono rimasti ulteriormente divertiti dalla reazione degli abitanti del pollaio: le galline fuori dal pollaio starnazzavano per protestare contro i piccoli intrusi. Aprendo con cautela il coperchio della cassetta di nidificazione, hanno visto che i piccoli stavano dormendo beatamente e che era evidente che i erano ben curati dalla loro attenta madre. Infatti, hanno notato la pancia rotonda e il naso umido dei gattini, che indicavano la presenza della madre nelle vicinanze. Così Sidney ha preparato un vassoio con cibo e acqua, aspettando trepidante la comparsa di mamma gatta.

Senza spostarli o toccarli, li hanno lasciati lì, tenendoli d’occhio, per vedere se mamma gatta veniva a prenderli. Difatti, dopo qualche ora, mamma gatta era ritornata per stare con i suoi gattini. Ha continuato a nutrire i suoi piccoli nel pollaio, accanto alle galline, per i giorni successivi e man mano che i piccoli crescevano, iniziavano anche ad esplorare l’ambiente circostante e a interagire con le loro ormai amiche galline. Mostrando curiosità e spirito di gioco, i gattini si sono avventurati fuori dal pollaio, seguendo le tre galline in giro per il cortile. Sidney e la sua famiglia si sono divertiti a vedere i piccoli felini crescere in loro presenza. Poi è diventato evidente che mamma gatta avesse altri piani, infatti uno dopo l’altro, li ha trasferiti fuori dal recinto in una nuova posizione, dando l’addio alla capanna e al pollaio.