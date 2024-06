dopo il salvataggio la sua vita cambia

Il salvataggio di una piccola aquila terrorizzata: il video che mostra la nuova vita del volatile emoziona gli utenti del web.

Sola e terrorizzata, indietreggia all’avvicinarsi di un cane e della sua proprietaria. Ad accorgersi del piccolo esemplare di rapace è stato un cagnolino di razza Border Collie. L’intelligente quattro zampe ha subito compreso che il volatile era in difficoltà e ha segnalato la sua presenza all’umana. Dopo essersi accertata che il cucciolo fosse solo, la donna lo ha preso con sé portandolo al sicuro. Il salvataggio, mostrato in un video, ha emozionato milioni di utenti del web.

Il video del salvataggio della piccola aquila terrorizzata: le immagini emozionano gli utenti del web

Quanto accaduto è testimoniato in un video condiviso su TikTok all’account dedicato agli animali e alla natura, Natura selvaggia (all’account social @natura selvaggia03).

Le immagini mostrano il momento in cui il cane si avvicina al piccolo pennuto. Il protagonista del video è un esemplare di aquila arpia appena nato e rimasto orfano. Il video mostra il rapace, spaventatissimo, mentre cerca di allontanarsi senza successo. La proprietaria del cane, che lavora presso una struttura per il recupero della fauna selvatica, interviene e mette in salvo il cucciolo. Il piccolo, che ha solo pochi giorni di vita, non sarebbe sopravvissuto da solo senza la madre.

Se vuoi saperne di più, leggi un nostro approfondimento sul tema >>> Sepolta sotto alla neve pur di salvare i suoi piccoli: il coraggio di una mamma aquila (FOTO)

Se vuoi saperne di più, leggi un nostro approfondimento sul tema >>> Lo sguardo emozionato di mamma gufo alla vista dei piccoli nel nido (VIDEO)

Il filmato mostra le cure che la donna ha rivolto al cucciolo per nutrirlo e tenerlo al caldo. Nel corso dei mesi, l’umana e il rapace hanno sviluppato un forte legame di affetto, un legame impensabile tra esemplari di aquila arpia ed esseri umani.

Se vuoi saperne di più, leggi un nostro approfondimento sul tema >>> Corvo rimasto orfano viene salvato da una donna: quello che fa è incredibile per ringraziarla

@wildnature03 Rescue baby eagle from the ferocious dog and then #animals #animalslover #rescueanimals #animaloftiktok #eagle ♬ SomeoneYouLoved(Cover) – 十八闲客

L’aquila arpia, nota con il nome scientifico di Harpia harpyja secondo la classificazione tassonomica di Linneo del 1758, è una specie di aquila neotropicale chiamata anche aquila arpia americana o aquila arpia brasiliana. Si tratta del rapace più grande tra le specie presenti nel suo areale di diffusione e tra le più grandi specie di aquile esistenti al mondo. Questi rapaci abitano le foreste pluviali tropicali di pianura. Oggi, questi animali sono considerati a rischio di estinzione per via della distruzione del suo habitat naturale. In Brasile, questa specie di aquila è conosciuta come falco reale, anche se si distingue per diverse caratteristiche dai falchi. L’aquila arpia è l’uccello nazionale di Panama ed è raffigurata sullo stemma ufficiale di Panama.

Proprio per via della distruzione del suo habitat, è importantissimo tutelare questi animali. Il salvataggio di cui si è resa protagonista la donna offre una testimonianza importante della fragilità di questi meravigliosi esemplari di rapaci. (di Elisabetta Guglielmi)