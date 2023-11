Dopo il grande successo del suo primo libro “Armocromia”, Rossella Migliaccio – imprenditrice, autrice ed esperta di immagine, la prima a introdurre in Italia l’#Armocromia – torna in libreria con l’attesissimo “Volti”, un libro dedicato alle facial shape. L’intento di Rossella Migliaccio è quello di «scardinare l’idea di “bellezza perfetta” e standardizzata per fare posto a una visione più ampia e inclusiva che nasce dall’armonia tra contrasti: non ci sono difetti da nascondere ma proporzioni da ri(scoprire).» “Volti” è in libreria da domani🌟