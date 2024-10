Dopo il dolore del divorzio svela a tutti chi le ha rubato il cuore

Ospite nel salotto di Verissimo, Adriana Volpe ha rivelato di aver trovato nuovamente l’amore accanto a Dario Costantini, conosciuto durante un’intervista in un programma televisivo. Durante la puntata, andata in onda il 27 ottobre, Adriana ha condiviso la sua gioia di vivere un periodo di serenità con il nuovo compagno, sottolineando come la sua vita sentimentale abbia preso una svolta positiva e inaspettata.

Adriana racconta che il loro incontro è avvenuto grazie al lavoro, definendo il programma un “cupido”. Durante un’intervista, è stata colpita dal carattere di Dario, ma soprattutto dai suoi occhi, che trasmettevano bontà. Ha descritto la sua esperienza con emozione e gratitudine per la possibilità di rivivere forti emozioni al fianco di qualcuno di speciale.

La conduttrice ha detto che Dario è riuscito a farla sorridere come non accadeva da tempo, conquistandola con gentilezza e delicatezza. “È entrato in punta di piedi” nella sua vita, e Adriana ha cercato di rispettare la loro relazione riservata, condividendo che stanno insieme solo da pochi mesi. Questo nuovo inizio arriva dopo la fine del suo secondo matrimonio con Roberto Pali, da cui ha avuto una figlia, Giselle. Le nozze con Pali sono state celebrate nel 2008, ma la separazione è avvenuta nel 2020, dopo le accuse di maltrattamenti da parte di Adriana.

In questa fase della sua vita, Adriana Volpe sembra aver trovato un nuovo equilibrio e gioia, circondata dall’affetto e dalla dolcezza di Dario Costantini. La conduttrice si è dichiarata felice di poter vivere questa nuova storia d’amore, che le offre serenità e felicità, contribuendo a ricostruire la sua vita dopo le difficoltà passate. L’aspetto riservato del suo nuovo compagno è qualcosa che lei considera prezioso, e ha voluto mantenere un certo riserbo sul loro legame, testimonianza della sua voglia di proteggere questo “piccolo mondo” che ha creato insieme a Dario.