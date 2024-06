Dopo “Il caso Fitzgerald” e “L’ultima storia” si torna a Camino Island con “I fantasmi dell’isola”, nuovo romanzo di John Grisham da poco uscito in libreria.

Razzismo, ingiustizia sociale e corruzione sono i temi che lo scrittore percorre in questo libro ben lontano dai legal thriller che lo hanno reso famoso, ma per sempre con trame coinvolgenti che non lasciano spazio a pause di lettura.

Un libro perfetto da portare in valigia quest’estate🧳