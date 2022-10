Dopo i pieghevoli, gli arrotolabili: Motorola presenta prototipo di smartphone

Motorola ha condiviso in occasione del Lenovo Tech World ‘22, la sua visione sul futuro in fatto di innovazione della forma introducendo un nuovo concetto di smartphone arrotolabile. Questo nuovo concetto di rollable proviene dal team interno a Motorola di 312 Labs dedicato all’ innovazione e composto da esperti di prodotto, ricerca, design e ingegneria provenienti da tutto il mondo. 312 Labs esplora molteplici aree tecnologiche emergenti, tra questi, uno in particolare sta reinventando i fattori che determinano la forma dei dispositivi per lavorare sugli aspetti migliorabili e rispondere in modo puntuale agli utenti, offrendo loro nuove esperienze. Questo nuovo concetto si concentra su display e innovazioni meccaniche fornite da Motorola nei suoi dispositivi pieghevoli.

Con un’altezza di poco più di 4 pollici, il prototipo rollable si ritrae in una forma estremamente tascabile più piccola della maggior parte degli altri dispositivi premium sul mercato. Che si tratti di uno schermo da 6,5″ o di una dimensione retratta per la comodità in movimento, questo concetto offre numerose opportunità per la creazione di contenuti e l’intrattenimento offrendo allo stesso tempo la ritrovata flessibilità di un piccolo dispositivo con schermo avvolgente. Oltre allo smartphone, Lenovo ha presentato il concetto rollable applicato al PC portatile, che impiegherebbe una tecnologia simile per elevare le capacità di multitasking e navigazione pur mantenendo dimensioni compatte.