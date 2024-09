Dopo i clamorosi sold out di Roma e Milano i Fontaines D.C., la band che sta ridefinendo la scena musicale con il loro nuovissimo quarto album “Romance”, annunciano un nuovo tour in Italia per l’estate 2025!🔥

📆 17 giugno 2025 | Bologna, Sequoie Music Park

📆 18 giugno 2025 | Rock in Roma

📆 19 giugno 2025 | Milano, Unaltrofestival (Carroponte)

🎫 Biglietti in vendita generale dalle ore 10:00 di mercoledì 4 settembre su