Dopo Festival al Lido Excelsior per L’Italiana in Algeri

Il Lido Excelsior ha nuovamente ospitato il gala post-festival dedicato alla terza rappresentazione del Rof, “L’Italiana in Algeri”, che si è svolta al teatro Rossini. L’evento è stato organizzato da Nardo Filippetti e Katiuscia Francesconi, assistiti dal direttore Fausto Simone. Filippetti ha espresso la sua gioia per il dodicesimo anno consecutivo di questo gala, sottolineando il supporto di Paola Pierangeli, presidente degli Amici del Rof, che ha contribuito a rendere possibile l’evento.

Tra gli invitati sono stati presenti i vertici del Rof, inclusi il sovrintendente Ernesto Palacio e il direttore artistico Juan Diego Florez, oltre a consiglieri e professionisti del settore. L’atmosfera era animata dalla partecipazione di diverse personalità illustri, tra cui l’ambasciatore Giorgio Girelli e l’industriale Mauro Lancia, nonché numerosi appassionati stranieri, come Peter Vandamme, un noto melomane.

Hanno partecipato anche figure locali come Annalisa Zini della farmacia Rossini e l’ingegner Eugenio Ceccolini. Tra i tanti amici di Nardo Filippetti, spiccavano nomi come Cesare Patrignani e il professor Mario Malerba. Durante la serata, sono stati accolti applausi per i protagonisti dell’opera, in particolare per Daniela Barcellona, che ha interpretato Isabella, e per la regista Rosetta Cucchi, visibilmente emozionata per il suo impegno su un’opera di Rossini nella sua città natale, Pesaro.