Dopo essere stata rifiutata Elisabeth la cagnolina è in cerca di adozione

La cagnolina Elisabeth era pronta per l’adozione ma dopo essere stata rifiutata è in cerca di una casa in cui possa essere finalmente amata.

É sempre triste quando un’adozione di un cane non va come dovrebbe andare e purtroppo ormai spesso si sentono storie di rifiuto e indifferenza come questa. Lo sa bene Elisabeth, una dolce cagnolina che era stata scelta da una famiglia che è poi scomparsa e non ha più voluto saperne niente di lei. Ora la cucciola è in attesa di trovare una nuova casa in cui essere finalmente accolta e delle persone che possano prendersi cura di lei per sempre.

Elisabeth la cagnolina cerca di nuovo casa

Quella di Elisabeth è una vicenda davvero triste che però si spera possa prendere una piega del tutto diversa per regalarle un lieto fine. La sua storia è stata raccontata da alcuni volontari dell’associazione L.I.D.A. – Lega Italiana dei Diritti dell’animale- delegazione Bellante, in provincia di Teramo.

Attraverso un post nella loro pagina Facebook hanno mostrato la foto di questa dolcissima cagnolina nera in cerca di una famiglia, ma la cosa che stupisce è la didascalia che recita “ELISABETH CERCA CASA… DI NUOVO”.

I volontari hanno poi continuato spiegando quella che era la vicenda appena capitata alla quattro zampe. Elisabeth era pronta per essere adottata da una famiglia che, dopo aver preso contatto con l’associazione e aver comunicato di averla scelta, ha poi rimandato più volte il giorno in cui sarebbe andata a prenderla. Questo fino a scomparire del tutto senza più rispondere a chiamate o messaggi e, soprattutto, senza fornire nessuna spiegazione.

La delusione per quello che è accaduto è davvero tanta, ma quello che importa ora è che Elisabeth possa finalmente trovare qualcuno realmente disposto ad amarla.

La protagonista di questa triste vicenda è una cucciola nera di mix bassotto di circa 6-7 mesi che attualmente pesa solo 9 kg. I volontari nel loro post la descrivono come dolce, pacata e molto socievole sia con le persone che con altri della sua specie. Sarebbe infatti per lei l’ideale trovare una famiglia che sia seriamente intenzionata a prendersi cura di lei e che magari abbia già con loro uno o più cani con cui far giocare e stare in compagnia la piccola Elisabeth.

Per chi volesse avere maggiori informazioni per l’adozione può contattare l’associazione LIDA Delegazione Bellante – Animali da Salvare attraverso la pagina Facebook o i contatti indicati all’interno del post. (G. M.)