Dopo Elisa Isoardi un’altra conduttrice di Rai Uno potrebbe debuttare a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, parola di BubinoBlog.

La conduttrice danzerina sarebbe Bianca Guaccero, volto di Rai Uno, che in più riprese avrebbe ammiccato allo show del sabato sera.

La prima volta sarebbe stato quando a Detto Fatto il tutor Jonathan Kashanian ha detto: “Ho letto sui giornali che tra i concorrenti di Ballando con le stelle potrebbe esserci una conduttrice giovane e brava che farebbe coppia con Raimondo Todaro. Bianca Guaccero, confessa: sei tu?“; ottenendo come risposta: “Il gentile Raimondo Todaro, mio grande amico, durante una diretta Instagram, ha detto che avrebbe voluto ballare con me a Ballando con le Stelle. Non ho fatto il provino per Milly, ma io amo ballare. Ho fatto dodici anni di danza moderna, quindi per me sarebbe meraviglioso coltivare questo mio aspetto”.

La seconda volta sarebbe successa quando – durante l’ospitata di Raimondo Todaro – la conduttrice più volte ha colto la palla al balzo per complimentarsi apertamente con Milly Carlucci; fino a ieri quando – durante una diretta su Instagram – il ballerino Stefano Oradei si è detto aperto all’idea di ballare con Bianca Guaccero nella prossima stagione: “Ballare con Bianca Guaccero? Io sono a disposizione“.

La conduttrice di Detto Fatto riuscirà ad entrare nel cast di Ballando con le Stelle 2021?