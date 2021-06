IL TEMPO è un fattore chiave per proteggere e salvare il cuore. Purtroppo, in epoca di Covid-19, le liste d’attesa si sono allungate ed ora occorre recuperare per far fronte ai tanti problemi legati alla salute cardiovascolare, che attanagliano circa sette milioni e mezzo di persone nel nostro Paese. A lanciare il messaggio sono gli esperti riuniti in occasione del convegno Thinkheart 2021, appuntamento scientifico della Società Italiana di Cardiologia Interventistica (GISE), anche alla luce del resoconto davvero preoccupante su quanto accaduto nello scorso anno.

“I laboratori di Emodinamica italiani hanno chiuso il 2020 con una riduzione di attività del 20% – spiega Giuseppe Tarantini, presidente della Società scientifica. A inizio pandemia abbiamo avuto una contrazione del 72% per la sostituzione valvolare aortica transcatetere, dell’80% per la clip mitralica, del 91% per la chiusura dell’auricola sinistra e del 97% per quella del forame ovale pervio. Abbiamo recuperato il possibile, facendo sforzi incredibili, ma non basta. Dobbiamo abbattere le liste d’attesa e rimodulare il rapporto con il territorio, su cui si è spostata la presa in carico del paziente cardiovascolare nell’ultimo anno. La telemedicina deve entrare nel Recovery Fund anche nel nostro ambito”. Tra gli obiettivi indicati dagli esperti al primo posto c’è ovviamente l’abbattimento delle liste d’attesa. Un dato per tutti: per un intervento programmato di angioplastica coronarica, per il quale l’attesa media nazionale si aggira intorno ai 20/25 giorni, ora si attendono mesi, con prospettive prognostiche sicuramente preoccupanti.

“Segnaliamo inoltre che le liste d’attesa, a fronte di una riduzione dell’attività nel suo complesso, hanno avuto invece un significativo incremento – fa sapere Tarantini. Questo ci dice quanto abbia sofferto il cuore di questo Paese nell’ultimo anno, tra iniziale paura del contagio, riconversione dei reparti e blocco delle attività programmate. Occorre ora un Piano Cardiologico di ripartenza nazionale, che preveda una riorganizzazione del rapporto ospedale-territorio, per gestire tempestivamente e in maniera appropriata le patologie coronariche e strutturali cardiache. Dobbiamo individuare i pazienti più a rischio, rivedere i criteri di priorità nell’accesso alle cure, stabilire un flusso informativo territorio-ospedale, investire su tecnologie, innovazione e opzioni diagnostico-terapeutiche non invasive, quelle che permettono di riportare a casa il paziente, in condizioni migliori e tempi più brevi”.

Sportello cuore

Stando ai dati di una survey promossa fra i soci delle società ARCA (Associazioni Regionali Cardiologi Ambulatoriali) e ANCE (Associazione Cardiologia del Territorio, ex Associazione Nazionale Cardiologi Extraospedalieri) emergono comunque tendenze che debbono trovare una risposta. “Appare chiaro quanto il Covid-19 abbia spostato la necessità di cura del paziente cardiovascolare sul territorio e, allo stesso tempo, abbia impattato la capacità di quest’ultimo di rispondere in modo tempestivo alle richieste ricevute: per circa il 57% del campione la barriera principale è stata il tempo di attesa per una visita medica, seguito da un aumento del numero di pazienti in cura (37%) – spiega il presidente eletto GISE Giovanni Esposito. Le patologie più colpite da questo “shift di presa in carico” sul territorio riguardano lo scompenso cardiaco, l’ipertensione arteriosa, le aritmie cardiache e le cardiopatie”. “L’Italia non può restare indietro sulla telemedicina, anche nell’ambito della cardiologia interventistica – conclude Tarantini -. C’è un sottodimensionamento rispetto al bisogno di salute della popolazione, soprattutto quella anziana e fragile, già così duramente colpita dall’epidemia. Prevenzione è diventata parola impronunciabile. Già in epoca pre-Covid avevamo denunciato la disparità di accesso ai trattamenti standard di cura. Lo scorso anno ci siamo impegnati producendo un protocollo Covid poi condiviso dai colleghi di tutto il mondo, abbiamo avanzato le nostre proposte in un Manifesto “Priorità cardio”, abbiamo monitorato l’andamento dell’attività somministrando survey in tutte le Emodinamiche. I Adesso è il momento di fare rete, attivare un cross-talk Ospedale-Territorio, facendoli dialogare attraverso la cartella sanitaria unica informatica. Solo grazie a un efficiente flusso informativo potremo intervenire in maniera tempestiva sulle problematiche di salute cardiovascolare delle persone, che siano o meno in lista d’attesa per una procedura interventistica. Il Piano Cardiologico di ripartenza nazionale deve considerare la maggiore sicurezza ed efficacia dell’approccio percutaneo rispetto a interventi che richiedono intubazione e che presentano un rischio maggiore di complicanze e deve classificare come indifferibili le procedure su patologie strutturali cardiache, come il trattamento della stenosi aortica severa, del rigurgito mitralico e la chiusura di auricola sinistra”.