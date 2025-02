Dopo Cortina c’è lei: con i suoi 600 chilometri di piste è una delle città che ospiteranno le Olimpiadi Invernali 2030

Courchevel, nel cuore delle Alpi francesi, si prepara a brillare durante le Olimpiadi Invernali 2030. Con oltre 600 chilometri di piste, la località si distingue per l’ospitalità di alta gamma e i suoi sei villaggi. Fondata nel 1946, è la prima stazione sciistica progettata esclusivamente per lo sci, offrendo un’esperienza unica tra natura incontaminata, sport ed eccellenza. A oltre 2000 metri di altitudine, Courchevel è un vero paradiso per gli sportivi, con piste adatte a tutti i livelli. Tra i suoi punti di forza ci sono sette aree Easy Rider, ideali per principianti. Courchevel Moriond è perfetto per chi inizia, con piste facili come Plan Mugnier. Gli amanti degli sport estremi trovano sfide emozionanti sulle piste nere della Combe de la Saulire. Dal 1946, la montagna gioca un ruolo chiave nella vita della comunità. Ospitando eventi internazionali, come le Olimpiadi Invernali del 1992, Courchevel si afferma come icona del turismo di lusso. Ogni villaggio ha identità peculiari: da Courchevel 1850, con i suoi boutique hotel, a Courchevel La Praz, con rifugi tradizionali. La bellezza di Courchevel si estende oltre l’inverno, grazie a sentieri escursionistici che portano a laghi alpini come il Lac de la Rosière. La vetta Sommet de la Saulire offre una vista mozzafiato sui ghiacciai e il Monte Bianco. Le Olimpiadi del 2030 mirano a promuovere un turismo sostenibile, valorizzando la bellezza delle Alpi e riducendo le emissioni di carbonio. Courchevel rappresenta una delle mete sciistiche più belle d’Europa, con numerose piste per ogni livello di difficoltà.

