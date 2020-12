Suona il telefono, è una videochiamata e dall’altra parte c’è Silvio Berlusconi che – tirato a lucido e seduto immerso nella sua dimora – si congratula con te: è successo a Chiara Ferragni e Fedez e ad immortalare l’evento è stato proprio il Presidente di Forza Italia.

Questa è la seconda telefonata che i Ferragnez ricevono da un leader politico: la prima risale allo scorso ottobre quando il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte li ha chiamati per chiedergli di sensibilizzare i follower all’uso della mascherina.

Questa volta però il Covid non c’entra niente. Berlusconi, infatti, ha chiamato la Ferragni e Fedez semplicemente per congratularsi per l’Ambrogino d’oro che il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, gli ha dato lunedì.

L’Ambrogino d’oro (per chi non lo sapesse) è il massimo riconoscimento da parte della città di Milano che viene dato ogni anno (ad un massimo di 15 persone) dall’Ufficio di presidenza del consiglio comunale della città. I Ferragnez lo hanno ricevuto per il loro impegno civile durante la prima ondata di pandemia Covid.

“Mi sono complimentato con la dottoressa Chiara Ferragni e con Federico “Fedez” Lucia per l’Ambrogino d’oro, massimo riconoscimento che viene tributato a chi illustra Milano, la mia città” – ha scritto Silvio Berlusconi su Instagram – “È motivo di orgoglio sapere che sia andato a due ragazzi, due trentenni di successo che si sono impegnati con generosità durante l’emergenza Covid. Bravi!”

E complimenti ai Ferragnez per l’Ambrogino d’oro! Super meritato.

Chiara Ferragni e Fedez con l’Ambrogino d’oro