Dopo averla salvata dalla strada arriva la sorpresa

Dopo 24 ore averla salvata dalla strada, arriva la splendida sorpresa nella notte, uno sguardo sotto il letto e non crede a quello che vede – VIDEO.

Una ragazza newyorkese chiamata Damaris, si è imbattuta in un gatto che aveva bisogno di aiuto mentre stava facendo le sue commissioni presso. Il micio vagava all’aperto, fuori dal negozio, al freddo e vicino al traffico. Inizialmente pensava che fosse un maschietto, ma Damaris ha notato in seguito che era una femmina e che era pure incinta. Così ha chiesto aiuto ai volontari di PuppyKittyNYCity Rescue.

Salvata dalla strada: nel giro di 24 ore la sorpresa – VIDEO

Preoccupata per le condizioni della gattina, Damaris è tornata al negozio e il proprietario ha accettato di consegnarla all’ente. Tuttavia la prima casa in affido per lei non era disponibile nell’immediato e quindi Damaris si è offerta di prendere la gattina incinta temporaneamente, ribattezzata in quel momento Bella.

Quella notte, Bella ha potuto trovare un rifugio sicuro e confortevole e, inoltre, si è subito affezionata alla sua salvatrice. Nel giro di 24 ore, Damaris ha avuto la sorpresa di trovare Bella accoccolata sotto il letto di sua figlia, e non era sola. In meno di un giorno dal salvataggio, Bella è entrata in travaglio e ha partorito una splendida cucciolata di cinque micetti.

La ragazza non aveva nessuna esperienza con gattini piccoli appena nati e quando ha notato che uno dei cinque piccoli era in difficoltà si è attivata subito per cercare di risolvere il problema. Così ha assistito la neomamma e lei non poteva essere più sollevata nel riceve quell’aiuto, riuscendo a sfamare tutte e cinque le boccucce.

