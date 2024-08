Dopo avergli salvato la vita il bambino non voleva lasciarlo solo

Un bambino salva la vita a un cucciolo e non ha alcuna intenzione di lasciarlo da solo durante la notte: dorme a terra con lui.

Il 7 luglio scorso sul profilo TikTok @coconicoletx è apparso un video dolcissimo. Il bimbo protagonista della clip aveva incontrato per la prima volta, poche ore prima, il cagnolino che osserviamo al suo fianco. Il piccolo fido è un Carlino nero dagli occhi verdi e, agli occhi della famiglia del bimbo, sembrava essersi perso oppure essere vittima di un abbandono in strada.

Dopo averlo salvato il bambino non vuole lasciarlo e resta accanto al solitario fido

Dal momento che il cagnolino sembrava avere bisogno di aiuto la famiglia del bimbo ha deciso di ascoltare la sua richiesta e di offrire al Carlino un momentaneo rifugio per la notte in attesa di far scansione il suo chip dal veterinario il giorno successivo.

La parte più bella della storia, oltre al fatto di aver offerto un rifugio sicuro per la notte al triste e solitario cagnolino in strada, si è rivelata sotto gli occhi dei genitori del bimbo durante la notte.

Quando i genitori si sono alzati per controllare se tutto andasse per il meglio e il Carlino si trovasse a suo agio in casa si sono trovati di fronte a una scena dolcissima.

Il bimbo si stende a terra per dormire accanto al Carlino salvato in strada

Il bimbo aveva preso le sue coperte e un cuscino e si era posizionato nell’angolo di casa che i suoi genitori avevano riservato – poche ore prima – al Carlino rimasto senza fissa dimora né una famiglia. I due hanno trascorso la notte dormendo uno accanto all’altro.

Il filmato non ricorda molto le dinamiche l’ululato di Leone a Michelle Hunziker, eppure la tipica dolcezza della scena è presto divenuta virale su TikTok generando l’empatia degli utenti.

@coconicoletx ❗️2 MORE UPDATES POSTED ON MY PAGE ❗️My husband is always bringing in strays or dogs that need saving 😅 #dogrescue #memorablemoments #lostdog #momlife #dogmom #cutedog ♬ These Memories – Hollow Coves

In molti si chiedono se il Carlino sia rimasto con loro oppure se si sia scoperta la sua famiglia di origine. Una cosa è certa, nel frattempo, il fido – nell’attesa di una risposta sul suo passato – ha trovato un buon amico e un luogo sicuro in cui passare la notte.