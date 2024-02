Dopo aver perso la sua sorellina rivive ogni giorno la stessa scena

Il modo in cui il cane Hodor rivive sempre la stessa scena che ricorda la sua sorellina dopo la sua scomparsa commuove 100mila persone.

È il 4 febbraio 2024 quando i genitori umani di un Labrador Retriever di nome Hodor sorprendono il cane in un momento particolarmente importante della sua giornata. Sono già trascorse due settimane da quando la sua sorellina Mala è scomparsa, e Hodor – oltre ad avvertire la sua assenza – si comporta in modo tale da far supporre che il suo modo di reagire a questa dolorosa perdita sia quella di ricordare la sua compagna di giochi preferita.

Il cane Hodor rivive i suoi momenti di gioco con Nala: la toccante scena

Dopo che ha dovuto dire addio alla cagnolina, Hodor si rotola sul tappeto del salotto della sua abitazione come amava fare in compagnia di Mala. La scena, filmata dai genitori umani di Hodor e pubblicata in seguito sul profilo TikTok dedicato all’intera famiglia di pelosetti di Hodor (@mina_sha), rappresentata da una bellissima gatta di nome Mina, sarebbe riuscito a emozionare più di 100 mila persone.

Se un cane in lutto può reagire in diversi modi, il comportamento di Hodor in questi giorni ha spinto anche la sua famiglia in rete a provare a rassicurare Hodor con i loro pensieri di solidarietà nei suoi confronti. “Forse ha sentito la sua presenza facendogli sapere che sta bene“, è stata – nel frattempo – una delle possibili interpretazioni della scena da parte degli utenti.

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento sul tema>>> Cosa rende la morte di un cane simile a quella di un familiare

Alimentando la nostalgia percepibile dagli utenti già nello sguardo del Labrador Retriever, quanto nei suoi comportamenti, ci ha pensato l’osservazione che uno dei membri della famiglia ha deciso di condividere assieme al toccante filmato. “Continuo a guardare questo video, sperando di vederla… qualcosa, qualsiasi cosa“, scrive il genitore del cane dal bianco manto in didascalia al post spiegando, infine, come Hodor – nonostante la sua vicinanza – si lamenti ancora “ogni tanto nel sonno durante la notte“.

Hodor, Kittye la loro famiglia

Hodor, per fortuna, ha molta compagnia in casa. Tra i pelosetti che abitano insieme a lui vi sono in particolare i modi di fare di Ellie a riuscire a dialogare con la meravigliosa sensibilità di Hodor nei suoi momenti di tristezza. Ellie è una cagnolina molto affezionata a Hodor. Il che si può dedurre osservando alcuni dei loro scatti o video che raccontato – sui social network – la loro affinità.

@mina_sha I keep watching this video, hoping I’ll catch a glimpse of her…something, anything. He’s also been occasionally whining in his sleep during the night. 😔 #MyDolceMoment #petloss #rainbowbridge #dogsoftiktok #dogs #greatpyrenees #pyrenees #fyp #foryoupage ♬ original sound – michael

Ogni mattina Hodor e Mala, dopo essere scesi dal letto, si recavano insieme in direzione del tappeto del soggiorno per giocare insieme. I due pelosetti – come ricordano ora i loro genitori umani – si ritrovavano poi nello stesso luogo anche in altre ore della giornata, praticando “wrestling” e rotolandosi allegramente.