Dopo aver partorito 7 cuccioli viene legata al frigo abbandonata a morire di fame

Un uomo di origine indiana ha subito le conseguenze legali di atti di insensibile crudeltà verso gli animali, dopo che il suo cane è stato trovato incatenato ad un frigorifero mentre i suoi 7 cuccioli erano in una scatola lontani da lei

Il fatto riusale allo scorso anno quando un uomo di origini Indiane residente in Inghilterra ha legato il proprio cane al frigorifero dopo che quest’ultima aveva appena partorito.

Dopo circa un anno finalmente è arrivata la sua condanna e l’individuo è stato condannato a otto settimane di reclusione e a 80 ore di servizio alla comunità a causa della sua condotta crudele verso il proprio cane.

L’animale, un cane da presa canario di nome Sasha è stato rinvenuto in condizioni critiche, la povera cagnolina era denutrita e legato con una catena al frigorifero dopo aver dato alla luce sette cuccioli.

Cane legato al frigorifero dopo il parto , le sue condizioni

Il responsabile dell’atto disumano è Gurminder Singh un uomo di 41 anni che ha subito la sua sentenza a seguito della propria ammissione di colpevolezza per violazione dell’Animal Welfare Act. L’uomo è stato anche condannato a non poter più avere animali per almeni 2 anni

L’episodio agghiacciante è stato scoperto da un ispettore della Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) un’organizzazione benefica britannica che si occupa della protezione degli animali.

Durante la visita alla proprietà di Singh avvenuta lo scorso l’11 ottobre 2022 l’ispettore si è trovato ad osservare una scena terrificante, Sasha era infatti legata al frigorifero con una catena metallica, la cucciolo mostrava evidenti segni di malnutrizione.

La povera cagnolina era praticamente ridotta pelle e ossa e la spina dorsale, le costole e le ossa del bacino erano visibili ad occhio nudo, se questo non fosse abbastanza terrificante poco distante dal cane incatenato vi era una scatola di metallo dove al suo interno vi erano i sette cuccioli di appena tre settimane di vita partoriti proprio da Shasha.

Dopo il ritrovamento terrificante Sasha e i cuccioli sono stati immediatamente trasferiti alla clinica veterinaria di Birmingham dove è stato diagnosticato il grave stato di denutrizione del cane, la cucciola pesava appena 25kg ovvero quasi la meta di quello che dovrebbe pesare un cane della sua razza, il Presa Canario dovrebbe pesare dai 40 ai 50kg in età adulta.

Secondo il veterinario le cattive condizioni fisiche dell’animale erano imputabili principalmente a una prolungata carenza di nutrimento, infatti dopo appena un mese di cure il cane era già arrivato a pesare quasi 33kg.

Per difendersi dalle accuse, Singh ha dichiarato alla corte di non essere un padrone di cani irresponsabile e di aver provveduto all’alimentazione di Sasha, dichiarando di avere 100gr di cibo per cani nel suo frigorifero al momento del ritrovamento del cane .

Ovviamente il tribunale date le condizioni in cui riversava sia il cane che i suoi cuccioli non ha creduto all’uomo e ha ritenuto la sua condotta meritevole di una pena detentiva di otto settimane oltre a una multa di 400 sterline per le spese e una soprattassa di 128 sterline per le vittime.

Dopo l’intervento della RSPCA, i sette cuccioli svezzati e stanno tutti bene tanto che sono stati tutti adottati Sasha è stata rinominata Flora, è in attesa di adozione presso il Centro Animali Bryn-y-Maen a Colwyn Bay, in Galles dal quale si spera che verrà finalmente è portata da una famiglia che la ami incondizionatamente.