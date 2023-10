Dopo aver amato le tre cantiche dantesche commentate dal professor Franco Nembri…

Dopo aver amato le tre cantiche dantesche commentate dal professor Franco Nembrini e illustrate da Gabriele Dell’Otto uscirà in libreria il 14 novembre un’edizione deluxe che raccoglie tutte le illustrazioni della Divina Commedia realizzate da Gabriele Dell’Otto. Il volume è arricchito dalla prefazione di Alessandro D’Avenia e dalla postfazione di Franco Nembrini. 🫀Gabriele Dell’Otto sarà anche a Lucca settimana prossima: un’occasione perfetta per farsi firmare il libro in anteprima!

Vi aspettiamo!