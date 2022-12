dopo aver accolto il gatto in casa arriva la svolta

I due hanno deciso di andare oltre la scaramanzia e il destino ha voluto premiarli dopo che lo hanno accolto in casa. Una svolta inaspettata.

Esistono ancora moltissime persone che lasciano che alcune credenze popolari possano influire sulla loro vita. Per fortuna c’è chi non ci bada affatto e decide di vivere senza tenerne conto. Tony e Deb sono proprio tra queste ultime! La coppia stava vivendo un periodo davvero molto difficile e nonostante ciò hanno deciso di andare contro ogni scaramanzia e di seguire il loro cuore. Dopo aver preso la loro decisione, il destino ha deciso di premiarli e la loro vita è cambiata in meglio e ora pensano che sia proprio grazie a quella scelta che tutto ha iniziato a girare per il verso giusto.

Lo hanno accolto in casa e da quel momento la fortuna li ha baciati

Nonostante siamo nel 2022, esistono ancora moltissime persone che lasciano che le superstizioni e le credenze popolari influiscano sulle scelte da compiere. Per fortuna c’è chi non ci crede affatto e continua a vivere e a prendere le proprie decisioni con il cuore. Questo è quello che è accaduto a Tony e Deb, una coppia che in un momento davvero molto difficile per loro ha deciso di non lasciarsi trasportare e influenzare da pregiudizi inutili e di accogliere in casa qualcuno che, forse, aveva ancora più difficoltà di loro.

Loro di certo erano già sicuri di ciò che stavano facendo, ma con il passare del tempo hanno iniziato a pensare che invece sia stato per loro un vero e proprio porta fortuna.

Tony e Deb sono una coppia di 71 e 63 anni e purtroppo qualche tempo fa hanno avuto delle gravi difficoltà economiche. L’uomo, a causa di un problema di salute, ha dovuto per forza di cose abbandonare il lavoro e questo li ha portati inevitabilmente a vivere dei problemi finanziari.

I due per poter continuare a vivere si sono ritrovati sommersi dai debiti, tanto che rischiavano di dover vendere la loro abitazione per poterne ripagare almeno una parte.

Durante tutto questo difficile periodo, però, un piccolo gatto si aggirava nei pressi della loro casa e loro, nonostante i pochi soldi a disposizione, avevano deciso di non lasciarlo a sé stesso e ogni giorno si curavano di fargli trovare da mangiare e da bere.

Dopo un po’ i due hanno deciso che avrebbero accolto in casa quel bellissimo micino dal pelo color nero, sfidando la scaramanzia e tutte le false dicerie su questo animale.

Il gatto è dunque diventato parte della loro famiglia e da randagio qual era, finalmente viveva in una casa circondato dall’amore di due persone.

Dopo qualche tempo dalla stupenda decisione di salvare l’animale, chiamato poi Billy, arriva una vera e propria svolta nella vita della coppia.

I due sono riusciti a vincere alla Lotteria Nazionale e a portare a casa il premio da 1 milione di sterline. Un vero e proprio colpo di fortuna che i due attribuiscono proprio a quel gatto nero che tutti credevano avrebbe portato, invece, sfortuna.

Ora Tony e Deb sono finalmente fuori dai loro problemi finanziari e ringraziano ogni giorno di aver preso quella decisione, andando contro ogni scaramanzia! (G. M.)