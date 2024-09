Dopo anni di sofferenze si è spento il famosissimo attore: aveva solo 51 anni

Reso famoso per il ruolo di “Bodie“, il cognato di Joey della nota serie televisiva americana “Dawson’s Creek“, l’attore Odi Ndefo si è spento oggi, domenica primo settembre, ad appena 51 anni.

morto attore di Dawson’s Creek

Una vita travagliata e particolarmente condizionata dagli effetti di un terribile incidente di cui l’uomo era rimasto vittima nell’agosto del 2019. In seguito a quel drammatico episodio, infatti, Odi Ndefo ha subito l’amputazione di entrambe le gambe costringendolo ad un’esistenza legata all’uso della sedie a rotelle. A breve, l’uomo avrebbe dovuto ricevere un nuovo paio di protesi per le gambe.

A diffondere la triste notizia della prematura scomparsa dell’attore è stata la sorella, senza però specificare le effettive cause del decesso.

Queste le parole scritte dalla sorella Nkem Ndefo sulla sua pagina Facebook per annunciare la morte dell’amato fratello:

“Con il cuore spezzato per la perdita di mio fratello minore e sapendo che finalmente è in pace”.

La carriera cinematografica di Odi Ndefo

Il ruolo principale per cui l’attore Odi Ndefo è particolarmente noto riguarda, senza dubbio, il personaggio di Bodie presente nella serie televisiva “Dawson’s Creek”. Bodie era il cognato della protagonista Joey, interpretato da una giovanissima Katie Holmes.

Bodie, il cognato di Joey in Dawson’s Creek

Si segnalano tra le altre interpretazioni più rilevanti: Stargate SG-1, girato tra il 2000 e il 2005, The West Wing, NYPD Blue, Crossing Jordan e The District.

Molto attivo anche dal punto di vista della filantropia, Odi Ndefo aveva fondato la Arts Alliance for Humanity. Si tratta, ovvero, di un’organizzazione senza alcun scopo di lucro con sede a Los Angeles che aveva come fine ultimo quello di seguire ed incoraggiare le persone meno abbienti in percorsi artistici di vario genere.

Tanti i messaggi di doloroso cordoglio dedicati alla scomparsa dell’attore. Fra questi, anche quello di Mary-Margaret Humes, che interpretava la madre di Dawson, Gale Leery, rilasciato sul suo profilo Instagram:

“È difficile per me concepire che tu ci abbia lasciato, mio caro amico. Sei sempre stato e sarai sempre una luce brillante. Che esempio di amore puro e tenacia hai dato affrontando le recenti sfide della vita”.

Mary-Margaret Humes

L’incidente che gli aveva causato l’amputazione delle gambe

Nell’agosto del 2019, Odi Ndefo è rimasto gravemente ferito in seguito ad un incidente stradale le cui drammatiche conseguenze hanno poi drasticamente influenzato il resto della sua intera esistenza.

L’attore si trovava all’esterno di un supermarket intento a caricare una borsa frigo nel bagaglio della sua auto quando, improvvisamente, un uomo al volante in stato di forte alterazione lo ha travolto. La vita di Odi è drammaticamente cambiata da quel momento. Non è ancora chiaro, però, se le sue condizioni abbiano favorito o meno un peggioramento dello stato di salute.