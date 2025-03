Dopo anni di sofferenza, Kodak non solo è riuscita a sopravvivere, ma ora ha una vita totalmente diversa

Dopo anni di sofferenza, il cane Kodak ha finalmente trovato una nuova famiglia che lo ama. Abbandonato e maltrattato, ha vissuto per strada e poi è stato protagonista di esperienze dolorose con famiglie che non sapevano prendersi cura di lui. Le cicatrici sul suo corpo e nell’anima raccontano storie di traumi subiti per ben sette anni. Fortunatamente, alcuni volontari della Laila’s Legacy Animal Rescue hanno deciso di prendersi cura di lui, desiderando per Kodak una vita dignitosa e felice.

Finalmente, la vita di Kodak è cambiata grazie a Trey Seymour, che lo ha accolto a casa sua. Trey ha non solo fornito un rifugio sicuro, ma ha anche lavorato per restituire a Kodak la fiducia negli esseri umani. Il cane, un Dogo Argentino, porta ancora i segni dei maltrattamenti, ma il suo sguardo triste ha iniziato a trasformarsi. Tuttavia, questa non è ancora la sistemazione definitiva per Kodak, che è ancora alla ricerca di una casa stabile.

Inoltre, Kodak deve affrontare un’altra sfida: un’operazione al crociato. Per questo, i volontari stanno cercando fondi per coprire le spese necessarie, che ammontano a 4.400 dollari. Il sogno è di garantire a Kodak non solo un amore incondizionato, ma anche una vita migliore dal punto di vista fisico. La storia di Kodak è una testimonianza di come l’amore possa cambiare la vita di un animale e un invito a considerare l’adozione di cani in difficoltà.