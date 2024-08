Dopo anni d’agonia torna a casa ma le notizie brutte non sono finite

La triste storia della cagnolina Shiloh: dopo sette lunghi anni di agonia riesce a tornare finalmente a casa, ma le brutte notizie rovinano il momento dell’incontro con i suoi umani.

Erano ancora dei bambini quando hanno visto per l’ultima volta la loro amata cagnolina. Oggi, a distanza di sette anni, due fratelli hanno potuto riabbracciare la quattro zampe con la quale sono cresciuti e riportarla a casa. Sette lunghi anni di agonia e sofferenza non sono però passati indenni per la dolce cagnetta Shiloh. Il suo ricongiungimento con gli adorati umani è stato funestato da notizie molto spiacevoli. La triste storia di Shiloh e della sua famiglia è stata raccontata sui social in una serie di video condivisi su TikTok.

La triste storia del cane Shiloh tornato a casa dopo sette lunghi anni: il video su TikTok commuove il web

I fatti si sono svolti a Dallas dove Alden Cuevas e suo fratello Jackson hanno trascorso l’infanzia e dove vivono tuttora. A condividere la loro storia è stata proprio la ragazza sul proprio profilo TikTok all’account @Alden Tattoos.

Alden ha raccontato che sette anni fa il loro patrigno prese la cagnolina Shiloh e se ne andò senza fare più ritorno. Quello fu l’ultimo giorno in cui i due fratelli videro la loro adorata quattro zampe. Circa un mese fa, Alden si è imbattuta quasi per caso in un annuncio online in cui si chiedeva se qualcuno fosse disposto ad adottare uno dei cani mostrati nella foto per salvarli dall’eutanasia. In quei quattro zampe la ragazza ha riconosciuto, con immensa sorpresa, la sua Shiloh. Nonostante fosse in evidente stato di shock, la giovane si è fatta accompagnare dal marito e dal fratello Jackson nel luogo indicato dall’annuncio. Qui i due fratelli hanno potuto riabbracciare la loro cagnolina.

Se vuoi saperne di più, leggi un nostro approfondimento sul tema >>> Affrontano un viaggio di 22 ore per salvare i cani dall’eutanasia – VIDEO

Nonostante fossero passati sette anni e nonostante la quattro zampe fosse ormai anziana, ha riconosciuto subito i suoi umani ed è corsa loro incontro scodinzolando felice. Nel rifugio, Alden e Jackson hanno appreso la triste storia di Shiloh che ha vissuto per lunghi anni in un magazzino, ricoperta di zecche e pulci con razioni irrisorie di acqua e cibo. Dopo aver portato la cagnetta presso la clinica veterinaria, Alden ha però scoperto che la cucciola è affetta da una grave malattia.

@aldentattoos Vet update- it did not go as we hoped unfortunately. We have a lot to think about tonight and i hope to be able to explain tomorrow when i can pull myself togerher. I never expected Shilohs video to do so well and i appreciate every single comment. I cried for hours reading them and it made her and i feel so loved. Thank you. #fyp #fypage #fypシ゚viral #animalsoftiktok #animalrescue #animalrescuer #petsoftiktok #animallover #foryou #animalawareness #petsoftiktok #animalcruelty #addictionrecovery #addiction #dallas ♬ Counting My Blessings by Seph Schlueter – Seph Schlueter

Secondo il veterinario, a Shiloh rimangono solo pochi mesi di vita. Anche con la chemioterapia, non avrebbe la possibilità di combattere il cancro diffuso in tutto il corpo. La famiglia ha accolto con tristezza la notizia. Sia Jackson, sia Alden sia il marito di lei hanno comunicato sui social che faranno di tutto per far stare meglio la cagnetta e per regalarle giornate tranquille e spensierate.

@aldentattoos Unfortunately, we are not even sure what to do. Chemotherapy is expensive and even more so than that it would be extremely hard on her 12 year old body. We have a consultation Wednesday to find out more options to get more time 💔 thank each and every one of you for the kind words. Shiloh is so happy to be saved and you can tell. Im so grateful for this time with her too. To follow along daily, my IG is @Aldentattoos Update yall soon Alden♥️#fyp #animalsoftiktok #fypage #fypシ゚viral #animalrescue #animalrescuer #petsoftiktok #animallover #foryou #animalawareness #animalcruelty #addictionrecovery #dallas #pets #dogs #dogsoftiktok #dogsofttiktok #dog #mastiff #mastiffsoftiktok #animals #petstory #rescuestory @weratedogs @Just Trish ♬ Very Sad – Enchan

Se vuoi saperne di più, leggi un nostro approfondimento sul tema >>> Ormai anziana, riceve un’ultima sorpresa: è impossibile non piangere – VIDEO

Ora Shiloh è stata trasferita a casa di Alden e del marito e qui vive circondata dall’affetto della coppia e dall’affetto di Jackson che tutti i giorni trascorre con lei lunghe ore. La storia della cagnolina ha commosso milioni di utenti sul web. (di Elisabetta Guglielmi)