Dopo Anni, Apple Realizza l’Importanza di Aumentare la RAM nei Suoi Mac

Mark Gurman torna a far sentire la propria voce e attraverso un nuovo report ha comunicato come Apple sarebbe pronta ad introdurre un importante miglioramento per quanto riguarda i modelli base dei suoi Mac.

La novità più importante riguarda l’aumento della RAM di default, presente al loro interno, che passerebbe da 8GB a 16GB. Ciò porterebbe a un notevole cambio di passo rispetto a quanto scelto di fare sin ad oggi dalla casa di Cupertino. Sono quasi otto anni infatti che i modelli base fanno affidamento su questo taglio.

L’ultimo significativo cambio lo abbiamo visto nel 2016 quando l’azienda di Cupertino ha deciso di aumentare la RAM del MacBook Air da 13 pollici portandola da 4GB a 8GB.

È chiaro che le esigenze dei consumatori sono radicalmente cambiate negli anni e le novità in campo tecnologico, in primis legate all’integrazione dell’IA, oltre che all’utilizzo di programmi e software sempre più pesanti, stanno portando i produttori a realizzare macchine in grado di supportare una mole importante di dati o compiti da svolgere.

Stando a quanto riportato da Gurman, i prossimi Mac, equipaggiati con chip M4, in fase di test nei laboratori Apple, potranno tutti contare su 16 o 32GB di memoria RAM. Così facendo, potrebbe esserci un risparmio non indifferente per i consumatori, considerato che ad oggi l’upgrade richiede un esborso di 230 euro, rispetto al prezzo di listino del modello di partenza. Novità anche per il limite massimo di RAM selezionabile dagli utenti in fase di configurazione, che con il SoC M4 passerebbe a 32GB, rispetto agli attuali 24GB dell’M3.

Gurman sottolinea poi la differenza delle CPU e GPU testate, entrambe ad 8 core, a differenza di quelle utilizzate nell’iPad Pro che vede la presenza di una CPU a 9 core ed una GPU a 10 core. Con il chip M4 del tutto sbloccato anche sui Mac sarà possibile contare su una CPU a 10 core e GPU a 10 core.

Ci aspettiamo di ricevere ulteriori informazioni in merito ai nuovi M4 Pro e M4 Max nel corso delle prossime settimane, considerato che il lancio dei nuovi Mac dovrebbe essere previsto per la fine dell’anno. In particolare, dovremmo vedere il nuovo MacBook Pro, il Mac Mini e l’iMac.

È bene chiarire che le indiscrezioni qui riportate sono basate sui log degli sviluppatori e non è dunque ancora chiaro se Apple deciderà comunque di commercializzare modelli con RAM inferiore. Ma ci sono buone possibilità che Apple possa decidere per il loro aumento.