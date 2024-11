Dopo Amici: Riscoperta e Rinascita dalla Depressione

Riccardo Marcuzzo, noto come Riki, è tornato sulla scena musicale con il progetto “Casabase”, segnando una nuova fase nel suo percorso artistico. Dopo il grande successo ottenuto partecipando a “Amici di Maria De Filippi”, Riki ha affrontato momenti difficili e una crisi interiore, affrontando le sfide legate al peso della fama. In una recente intervista, ha rivelato di non sentirsi “padrone del suo destino” e ha descritto il suo trionfo come un salto in un mondo dominato dalle logiche di mercato, che lo ha portato a una crisi visibile, soprattutto durante la sua partecipazione a Sanremo 2020, dove ha sperimentato un tentativo di “auto-sabotaggio”.

Il periodo successivo è stato caratterizzato da difficoltà personali e depressione. Riki ha condiviso apertamente le sue esperienze, ammettendo di aver agito impulsivamente a causa della solitudine e della frustrazione. La pandemia ha ampliato questa crisi, costringendolo a riflettere sul suo stato di salute mentale. Ha descritto i giorni in cui si sentiva apatico e privo di energia, affermando che riconoscere il suo disagio è stato fondamentale per intraprendere un percorso terapeutico. Questo processo lo ha aiutato a ritrovare la serenità necessaria per affrontare il futuro.

Superati questi momenti bui, Riki ha scoperto nuovi interessi e ha conseguito una laurea in design, area che ha trovato stimolante e che gli ha aperto nuovi orizzonti di espressione. Ha parlato con entusiasmo del suo progetto musicale “Casabase”, sottolineando come questa nuova avventura rappresenti non solo un ritorno alla musica, ma anche una maturità personale cresciuta attraverso le esperienze vissute.

Riki ha espresso l’intenzione di tornare a Sanremo, ma in modo diverso, più maturo e consapevole. Questa rinnovata visione del mondo e della sua musica gli consente di affrontare il palcoscenico con un atteggiamento rinnovato, libero dai pesi del passato. Con un approccio rinnovato e una forte consapevolezza delle sue esperienze, Riki si prepara a fare il suo ritorno nel mondo della musica, pronto a affrontare nuove avventure e a rappresentare il suo percorso di crescita artistica e personale.