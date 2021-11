Se l’automobile avesse un compleanno, lo festeggeremmo oggi: il 2 novembre. Quel giorno del 1886 l’ufficio brevetti tedesco riconobbe il valore dell’invenzione con un atto considerato il certificato di nascita dell’automobile (anche se molti lo retrodatano al 29 gennaio di quell’anno, quando venne presentata la domanda di brevetto). La storia che c’è dietro è rocambolesca e dimostra come spesso la strada per arrivare al successo sua lastricata di dolorosi fallimenti.

Il protagonista si chiama Karl Benz (spesso scritto Carl Benz): figlio di un macchinista, rimane orfano a due anni ma la madre riesce a farlo studiare al Politecnico; il primo lavoro è in un fabbrica di bilance poi di ponti. Decide di mettersi in proprio e con un amico lancia la prima startup, che dura pochissimo per i litigi continui fra i due; con i soldi della moglie apre una Officina Meccanica e Fonderia che porta il suo nome ma anche questa dura poco; nel frattempo dal matrimonio sono nati tre figli e Karl decide di buttarsi su una cosa nuova che stanno realizzando da quelle parti, il motore a gas; è la sua seconda startup, che con linguaggio contemporaneo viene “bootstrappata”, e finanziata dai risparmi di “family and friends”, amici e parenti; il motore a due tempi funziona ma i debiti lo affossano di nuovo mentre arriva la quarta figlia; riesce comunque a trovare nuovi investitori, oggi diremmo venture capitalist, grazie ai quali apre una nuova società che nel 1886 realizza “la prima automobile della storia”, la Benz Patent Motorwagen.

Sostiene il giornalista Vincenzo Borgomeo: “La storia dell’auto è piena di brevetti, ma effettivamente questa si considera la mamma di tutte le auto perché è stata la prima progettata ex novo, la prima progettata per essere una vera auto: le altre erano carrozze dove al posto dei cavalli ci piazzavano un motore. Questa no. La Benz Patent aveva un motore monocilindrico a quattro tempi, piccolo ma potente, alimentato a benzina, l’accensione elettrica, il carburatore, il radiatore ad acqua, lo sterzo e il telaio tubolare in acciaio. Cose che sono state poi copiate da tutti (ancora oggi le auto sono fatte così, a eccezione del telaio tubolare sostituito dalla scocca negli anni Cinquanta e Sessanta, ma i 4×4 usano ancora il telaio. Scelte tecniche talmente vincenti che poi alla Patent Wagen si “perdona” il fatto che ha solo tre ruote e non 4. Una cosa mica da poco per un’auto…”.

In realtà quel “Velociped” (come venne chiamata all’epoca) divenne un successo commerciale anche grazie alla moglie di Karl Benz, la signora Bertha, che nel 1888 prese un prototipo per andare a trovare la mamma che stava ad oltre cento chilometri di distanza. L’impresa, involontaria, ebbe un notevole clamore e poche settimane dopo Karl Benz vendette il primo “Velociped” ad un cliente di Parigi.

In occasione dei 100 anni del brevetto, la Mercedes Benz decise di rifarne una identica, con gli stessi materiali e gli stessi difetti. Sempre Borgomeo: “Costò una fortuna, ma fu un omaggio spettacolare alla prima auto al mondo. La “replica” la fecero guidare anche a qualche giornalista. E la cosa più incredibile – da lasciare senza parole – è che quel trabiccolo si guidava veramente bene. Andava forte, era perfino divertente da guidare. Pazzesco. E’ stata una delle auto più sorprendenti che io abbia mai guidato”.