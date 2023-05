Dopo 3 abbandoni vive nell’ansia: i fratelli non lo lasciano solo

Dopo aver sofferto 3 crudeli abbandoni Rex vive nell’ansia, ma i suoi fratelli non lo lasciano solo neppure un momento e lo aiutano a superare le sue paure.

L’antidoto più potente per il cane Rex, reduce da tre dolorosi rifiuti da parte dei suoi precedenti proprietari, si dimostra – ad oggi – l’amore incondizionato donato a lui dai suoi nuovi 2 fratelli. Le suggestive immagini in movimento – apparse su YouTube in queste ultime settimane – ne sono la prova lampante. Rex – di appena quattro anni di età – sospira affannosamente in preda all’ansia relativa ai suoi traumi passati, ma i 2 pelosetti si avvicinano a lui nell’immediato per colmarlo di coccole e rassicurarlo.

Dopo 3 abbandoni vive nell’ansia: i nuovi fratelli non lo lasciano solo – VIDEO

Vittima di tre abbandoni e di episodi di violenza, il Mastino inglese di nome Rex è fortunatamente ora in tenera compagnia di altri due pelosetti dall’animo gentile. Si tratta di Winnie e Huxley, i due cagnolini – come riassume la didascalia al filmato – da cui Rex si lascia avvolgere, creando uno scenario per lui da sogno fatto di baci e di tanta tenerezza.

Una grande dose di affetto è sicuramente una delle cose a cui Rex non era più abituato, ma di cui aveva più bisogno, date – in primis – le sue dolorose esperienze che hanno costellato il suo difficile passato.

🐾 Vi aspettiamo sul nostro nuovo canale TELEGRAM con tanti consigli e novità

Il trauma nel cane dopo l’abbandono non è mai una prorogativa semplice da affrontare, specialmente quando il pelosetto che ha subito degli abusi approda in una nuova casa. Ma, grazie all’amore dei suoi 2 neo-fratelli, Rex sembra ora rinascere di fronte a ogni loro gesto d’affetto nei suoi confronti. Come se ogni loro attenzione voglia implicitamente colmare il vuoto risultante dalle sue traumatiche esperienze di vita.

Nonostante la nuova famiglia del quattro zampe non abbia dovuto affrontare i tipici problemi di adottare un cane dalla strada, essendo stato Rex abituato al contatto umano – seppur non dei migliori – le sue paure, ostacolo che appariva insormontabile, starebbero lasciando gradualmente il posto a un futuro incoraggiante per il suo benessere fisico ed emotivo. Rex può affidarsi ai suoi nuovi compagni di gioco e di avventure, senza aver timore di dare loro la sua fiducia.

Non perdere tutti i video di 🐾 Amore a quattro zampe: li trovi su TIKTOK

Il VIDEO di Rex con i suoi fratelli è stato pubblicato su Youtube – nel mese di aprile 2023 – dal noto canale di “RM Videos”, che vanta al momento oltre 3.4 milioni di iscritti. Non è da meno il totale attualmente registrato delle visualizzazioni al tenero contenuto.