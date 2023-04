Dopo 27 ore di travaglio, dà alla luce numero di cuccioli da record

Al termine di un travaglio che ha la durata di 27 ore Namine dà alla luce un numero di cuccioli che segna un vero e proprio record.

La storia del parto dall’infinita durata, per un totale di 27 ore di travaglio, ha emozionato i protagonisti del canale d’informazione internazionale di “WVVA”, i quali hanno voluto raccontare, con un toccante servizio, la straordinaria venuta al mondo dei cuccioli di Namine, la pelosetta che ha dato alla luce un numero di cuccioli ora pronto a segnare un nuovo record per quel che riguarda le nascite dei quattro zampe in tutto il pianeta.

Dopo 27 ore di travaglio, dà alla luce un numero di cuccioli da record

La bella Namine, di due anni – come mostrano le immagini dedicate a lei dai servizi televisivi di molte emittenti, come – ad esempio – la “BBC”: è un esemplare di cane molto coraggioso, ma è adesso anche una neo-mamma particolarmente esausta. Namine vive negli Stati Uniti assieme alla sua padroncina. Entrambe dividono un’abitazione di famiglia in Virginia, dove – lo scorso 22 marzo – è stato accolto ogni nuovo arrivato appartenente alla sua oltremodo numerosa cucciolata.

Per garantire il pieno sostegno ai nostri esemplari di quattro zampe durante il travaglio potete leggere l’articolo dedicato a quali sono i primi segnali e le tempistiche per intervenire, alcuni consigli sulle dinamiche e la durata media del parto nel cane.

Il fermo-immagine di Namine che, con un’espressione che mette in risalto la sua stanchezza, annusa uno dei suoi piccoli risulta essere particolarmente evocativa. Come se volesse assicurarsi delle sue condizioni di salute. Ciò risulta commovente specialmente in virtù del fatto che, tra i 21 cuccioli dati alla luce da Namine, soltanto 19 sono riusciti a sopravvivere alle complicazioni insorte durante il parto.

🐾💖 SEGUICI ANCHE SU: FACEBOOK | TIKTOK | INSTAGRAM | YOUTUBE | TWITTER 🐶🐱

A sorprendere la padrona di casa sarebbe stato il netto tradimento delle aspettative sulla nascita dei cuccioli. La donna ha infatti affermato di non aspettare una cucciolata di tale dimensioni, ma al massimo 2 piccoli, prima che il travaglio di Namine avesse inizio.

Alcuni esemplari potrebbero ritrovarsi nelle condizioni di dover affrontare il momento el parto in situazioni più complesse del previsto. Una delle cause del parto difficile nei cani è la distocia fetale. Nell’articolo si affrontano le modalità con cui è possibile gestire una simile interferenza.

La donna, raccontando infine un aneddoto sul passato di Namine – sopravvissuta a un incidente in strada, dopo che un’autovettura l’aveva investita facendole rischiare di perdere la vita – ha infine confermato che lo stato di salute dei cuccioli è buono e stabile, e che ciascuno di loro avrebbe recuperato un peso forma incoraggiante già a partire dal secondo giorno dalla loro nascita.