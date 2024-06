Dopo 19 anni di agonia ottiene finalmente la vita che merita

La vita di Helen cambia drasticamente dopo 19 anni di agonia: la dolcissima mucca può ricevere finalmente tutto l’amore che merita.



La toccante storia di Helen, una mucca di 19 anni abituatasi a vivere confinata all’interno di una stalla, ha avuto finalmente inizio quando i volontari della “Uncle Neil’s Home” sono venuti a sapere della sua esistenza. La situazione di Helen, da quel momento in poi, si è ribaltata. Grazie alle buone intenzioni del proprietario di un caseificio, in cui Helen era da poco stata trasferita, la mucca ha potuto ricevere tutte le cure e l’affetto che aveva sempre desiderato.

Dopo 19 anni di agonia la mucca Helen ha la vita che ha sempre sognato

Helen è nata senza poter vedere il mondo attorno a lei. La mucca cieca avrebbe dunque avuto bisogno, sin da subito, di ricevere delle attenzioni speciali, eppure ha dovuto attendere 19 anni prima che questo avvenisse.

Helen è stata accolta a braccia aperte nel rifugio. Lì ha potuto stringere nuove amicizie, sentirsi libera di passeggiare nella natura affianco ai suoi nuovi compagni di viaggio, ricevere carezze e amore, ma – soprattutto – sentirsi al sicuro.

Dal momento che Helen mostrava di avere un debole senso dell’orientamento i volontari hanno scelto di installare una telecamera per poter monitorare le sue condizioni di salute e i suoi spostamenti. Hanno installato inoltre una fontana ad energia solare, in modo tale che Helen potesse dirigersi con maggior facilità verso il suo abbeveratorio grazie al rumore dell’acqua, e aggiunto infine dei campanelli eolici attorno alla sua stanza.

La vita con la mucca Helen è l’inizio di una grande storia d’amore

Le avventure di Helen ricordano – per alcuni versi – quelle di un’altra affettuosa mucca di nome Jenna. Specialmente quando Helen dimostrava il suo amore per gli esseri umani appena incontrati stronfinandosi addosso a loro. “Quello è il suo modo di abbracciare“, ha ricordato uno dei volontari nel filmato condiviso, il 14 aprile scorso, su TikTok per raccontare la storia di Helen.

L’istallazione di una piccola spazzola accanto al suo rifugio è stato quindi uno dei primi gesti di tenerezza nei confronti di Helen, che poteva così – in assenza dei suoi umani amici – intraprendere ugualmente il suo hobby preferito, ossia: “abbracciare il mondo attorno a lei“.

Anche la ricezione dell’emozionante episodio si conclude nel migliore dei modi, con un utente che la definisce una “storia bellissima” aggiungendo tra i commenti: “Sapete dov’è questa mucca? Vorrei vederla e abbracciarla“.