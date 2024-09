Dopo 11 lunghi anni finalmente tornano insieme: il video commuove

Sono trascorsi 11 anni dal momento della sua scomparsa: nel video Sam e la sua mamma tornano finalmente a casa insieme.

Una sorprendente notizia è stata condivisa dal canale d’informazione @news2charleston appena una settimana fa. Sam, una gattina scomparsa 11 anni fa, è miracolosamente tornata a casa. Le dinamiche del suo ritrovamento e del suo primo incontro, dopo 11 anni, con la sua mamma umana sono state raccontate in un video condiviso in questi giorni su TikTok. L’emozionate clip (vedi sotto) è stata realizzata in diretta da Charleston, una città della Carolina del Sud.

Dopo 11 anni tornano finalmente tornano insieme: il commovente VIDEO del ritrovamento di Sam

Secondo il primo parere della donna sarebbe stato impossibile non riconoscere Sam. La gattina dal pelo bianco a macchie nere e marroni e dagli inconfondibili occhi grigio azzurro la guardava come se l’avesse aspettata per tutto questo tempo.

Quando la donna ha ricevuto la chiamata dall’équipe di veterinari si è precipitata sul posto. Incredula ha scoperto Sam all’interno di uno dei box dedicato ai mici appena tratti in salvo dalla strada.

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento sul tema>>> Gatto Silvano torna a casa dopo 2 anni

Stavolta, però, non sarebbe stato Sam a ritrovare da solo la strada di casa come accaduto precedentemente a Silvato oppure a Holly, il gatto scomparso a 300km di distanza, ma ad aiutare la mamma di Sam nel ritrovamento ci ha pensato un membro dell’équipe di un vicino gattile. Nel quale Sam era stata precedentemente accolta per poter effettuare la lettura del suo microchip.

Sam si ricongiunge con la sua mamma dopo 11 anni

La struttura autorizzata per l’accoglienza degli animali ritrovati in strada ha scoperto la provenienza di Sam e dopo aver letto il suo microchip ha contattato la sua mamma umana. La donna non poteva credere ai suoi occhi.

Sam era stata adottata dalla donna nel 2011. Quando la signora che ora la stringe nuovamente tra le braccia con un meraviglioso sorriso stampato sul volto aveva udito i lamenti di una gattina provenire da un albero vicino alla sua abitazione.

@news2charlestonCharleston, SC woman is reunited with her missing cat Sam after 11 years — thanks to a microchip. #pets #cats #microchip #Charleston♬ original sound – Count on 2

Da quel momento, fino alla lunga scomparsa di Sam, le due avrebbero stabilito una forte connessione. Ora Sam e la sua mamma umana possono finalmente tornare a casa insieme.