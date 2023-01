Dopo 11 anni, arriva l’incontro che cambia la loro vita per sempre

Finalmente, dopo ben 11 anni, arriva l’incontro che cambia la vita di questo gattino e questa ragazza per sempre ed è commovente – FOTO.

Ziggy e la sua proprietaria Ruth Orme erano inseparabili. Per Ruth, il suo gatto soriano era più di un animale domestico, era un vero e proprio membro della sua famiglia, ma Ziggy un giorno è scomparso e non ha più fatto ritorno. Questo ha lasciato un grande vuoto nella vita di Ruth, la quale ha cercato in lungo e in largo il suo gattino di un anno.

L’incontro cambia la loro vita per sempre, si ritrovano dopo 11 anni – FOTO

Ruth vive a Royston, nell’Hertfordshire, a circa 64 kilometri a nord di Londra. Da quando il suo Ziggy è scomparso, ha iniziato a cercarlo assiduamente, senza sosta: ha pubblicato post sui social network, ha distribuito e affisso manifesti, ma il piccolo felino non veniva avvistato da nessuna parte.

È sempre rimasta fiduciosa non perdendo mai la speranza, anche perché Ziggy aveva un microchip. Sperava che alla fine sarebbe stato ricoverato in un rifugio o in un ambulatorio veterinario e che il suo chip lo avrebbe riportato da lei. Il piccolo gatto, tuttavia, era irrimediabilmente scomparso. Dopo due anni, ha dovuto accettare a stento il fatto che Ziggy molto probabilmente se n’era andato per sempre. Nel frattempo, Ruth ha adottato un altro gatto, che ha chiamato Freddie, ma il ricordo di Ziggy, è sempre rimasto intatto.

Esattamente il 12 agosto 2022, due ragazzi si trovavano in un parco a pochi chilometri da casa di Ruth quando un gatto si è avvicinato con perplessità. Gli hanno dato cibo e acqua, poi hanno postato le sue foto sui social media nella speranza che la sua famiglia lo riconoscesse. Un volontario è venuto a prenderlo in custodia e ha usato il lettore di microchip per identificarlo: la sorpresa è quel gatto era proprio Ziggy! Tre giorni dopo il suo ritrovamento, 11 anni dopo la sua partenza, lui e Ruth si sono finalmente riuniti.

La ragazza era sopraffatta dall’emozione poiché, nonostante la lunga assenza, Ziggy era sempre lo stesso gatto. Infatti non era cambiato di una virgola, rimanendo lo stesso e dolce gattino di un tempo. Fortunatamente era in buona salute e il gatto ha potuto ritrovare la sua casa e incontrare il fratello Freddie, con il quale va d’accordo.