Dopo 100 anni, ecco un trattamento rivoluzionario per il diabete

Un’innovativa terapia insulinica potrebbe rivoluzionare il trattamento del diabete per molti pazienti. Anziché le consuete iniezioni quotidiane, questa consentirebbe una sola somministrazione a settimana per tenere sotto controllo i livelli di zucchero nel sangue. Non si tratterà di un nuovo modo di produrre insulina, ma è promettente.

La Novo Nordisk ha sviluppato l’insulina icodec, un farmaco innovativo che dovrebbe ridurre le iniezioni quotidiane a una sola volta a settimana per i pazienti diabetici. Questo potrebbe rappresentare un enorme vantaggio in termini di comodità e aderenza al trattamento, ma il percorso verso l’approvazione da parte della FDA si sta rivelando complesso.

Durante un recente incontro del comitato consultivo della Food and Drug Administration per i farmaci endocrinologici e metabolici, i pareri si sono divisi: quattro esperti hanno sostenuto l’approvazione dell’icodec, mentre sette hanno espresso preoccupazioni riguardo ai rischi di ipoglicemia. Quest’ultima è una condizione in cui i livelli di zucchero nel sangue diventano pericolosamente bassi, e sembra che questo tipo di molecola presenti un’incidenza più elevata di questo problema rispetto alle attuali terapie quotidiane.

In caso di approvazione, è stato richiesto che vengano fornite linee guida dettagliate su come mitigare e gestire il rischio di ipoglicemia connesso

Nonostante le critiche, alcuni membri del panel hanno evidenziato che potrebbe comunque offrire un’opzione terapeutica aggiuntiva per medici e pazienti. Una notizia che fa il paio con quella dell’insolito animale che produce insulina dal latte e che, a 101 anni dalla scoperta della molecola in questione, sarebbe una manna dal cielo per chi soffre di questa malattia.