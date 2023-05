dopo 10 anni da sola, ora è felice video

Dopo aver vissuto senza nessuno accanto per tanti anni, una cavalla, triste e sola, è tornata a esser felice grazie a un nuovo amico.

Una stalla silenziosa e vuota. Questo è stato l’ambiente nel quale ha trascorso dieci anni una povera cavalla di nome Gidget. Acquistata da una fattoria quando aveva circa undici anni, la cavallina ha vissuto i successivi sette anni circondata dai suoi simili finché un giorno non è rimasta completamente sola. L’anziano allevatore che l’aveva presa con sé aveva infatti dovuto vendere tutti gli animali, tenendo solo Gidget. In completa solitudine, senza vedere più altri cavalli né alcun altro animale, la povera cavallina ha trascorso dieci anni. Arrivata all’età di quasi ventinove anni, quando ormai pensava che nulla nella sua vita sarebbe più cambiato, Gidget ha ricevuto un regalo inaspettato.

Dopo essere stata sola per anni, la cavalla Gidget ha vissuto felice gli ultimi giorni

La triste storia a lieto fine della cavalla è stata raccontata da un video condiviso su YouTube sul canale GeoBeats Animals (alla pagina social @GeoBeats Animals) un paio di settimane fa.

Il filmato, intitolato «Lonely horse makes a friend in her final year» (tradotto in italiano: «Cavalla solitaria fa amicizia nel suo ultimo anno di vita»), ha già appassionato migliaia di utenti del web, commossi dalla storia di Gidget.

Come si ricava dal video, dopo diverse segnalazioni circa le condizioni in cui Gidget viveva presso la fattoria abbandonata, la Protezione Animali è intervenuta sul posto e ha portato la cavalla in un rifugio per animali situato a Byron (un comune degli Stati Uniti d’America nello Stato di New York e nella contea di Genesee), il Mockingbird Farm Sanctuary. Il Santuario, gestito da una donna di nome Jonell, ospita cavalli, maialini, pecore, capre e altre specie di animali salvati dai maltrattamenti, dall’abbandono e dagli allevamenti intensivi per vivere una vita tranquilla e serena. Non appena Gidget è arrivata al Mockingbird Farm Sanctuary si è mostrata entusiasta alla vista degli altri animali. Qui la cavallina ha fatto subito amicizia con un un piccolo pony di razza Shetland di nome Peggy.

Le sue tristi giornate in solitudine sono così terminate. Da allora e per il successivo anno e mezzo, Gidget ha potuto condividere le sue giornate in compagnia dell’affettuosissimo Peggy. Gli operatori del Santuario si sono impegnati ogni giorno affinché la cavallina fosse felice, festeggiandole con una grande festa il suo trentesimo compleanno con tanto di cappellini colorati, torta e regali. La solitudine per gli animali è estremamente difficile da sopportare, come dimostrano la storia del leone di nome Ruben, che ha vissuto completamente solo recluso in una gabbia per quindici e che ha ricevuto il soprannome di “leone più triste del mondo”, prima di essere liberato in natura; o come dimostra la storia della povera orca di nome Lolita che, catturata nel 1970 all’età di quattro anni, ha trascorso cinquantatré anni chiusa in un acquario senza i suoi simili e adesso tornerà finalmente libera in natura. (di Elisabetta Guglielmi)