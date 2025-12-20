Doping in Italia: farmaci illegittimi importati dalla Cina

Farmaci non autorizzati e ancora in fase sperimentale sono stati importati illegalmente dalla Cina e trasformati in prodotti dopanti pronti per il mercato. Un’indagine dei carabinieri del Nas di Torino e Genova, coordinata dalla procura della Repubblica di Savona, ha portato all’emissione di una ordinanza di custodia cautelare.

Due indagati sono stati condotti in carcere, mentre per altri due è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I reati contestati sono associazione per delinquere, introduzione sul territorio italiano di sostanze dopanti prive di autorizzazione e commercio illecito di farmaci dopanti.

L’inchiesta si concentra su sostanze come sarms e ormoni peptidici, considerate l’ultima evoluzione del doping. Queste sostanze sono vietate in qualsiasi contesto e possono essere utilizzate solo in ambito sperimentale e sotto la supervisione di medici specialisti.

I prodotti dopanti venivano importati illegalmente dalla Cina e confezionati in un laboratorio clandestino ad Albissola Marina. Una volta pronti, venivano messi in vendita online attraverso un sito internet.

Le indagini hanno consentito di tracciare i flussi di importazione e di identificare un gruppo strutturato, con ruoli ben definiti. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto il sequestro preventivo di beni per un importo di quasi 150mila euro e il sequestro di un ingente quantitativo di prodotti dopanti.