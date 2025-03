Dopamina e autismo: nuovi meccanismi cerebrali scoperti

Uno studio dell’Istituto Karolinska, pubblicato su Cell Reports, ha messo in luce il ruolo della dopamina nell’autismo attraverso un modello murino con mutazione genetica. I ricercatori hanno identificato deficit nella comunicazione neuronale che potrebbero spiegare i sintomi comportamentali del disturbo, aprendo nuove possibilità per diagnosi e trattamenti.

L’autismo, una condizione neuropsichiatrica complessa, è caratterizzato da difficoltà sociali e comportamenti ripetitivi. Sebbene siano noti vari fattori contributivi, i meccanismi neurobiologici rimangono poco chiari. Il team ha indagato come le alterazioni nella neurotrasmissione della dopamina, essenziale per la motivazione e l’adattamento comportamentale, possano essere implicate nei sintomi autistici.

Utilizzando un modello murino con mutazioni nel gene eIF4E, associato all’autismo, è emerso che la comunicazione tra dopamina e acetilcolina nei gangli basali era compromessa. Questa interruzione riduceva il rilascio di dopamina, legato a comportamenti tipici dell’autismo, come difficoltà nell’adattamento e problemi nelle interazioni sociali.

Il rilascio di dopamina nei topi mutati era significativamente ridotto, evidenziando come la carenza nel legame tra acetilcolina e i recettori nicotinici influisse negativamente sul rilascio di dopamina. L’uso di tecnologie avanzate, come l’optogenetica, ha permesso di monitorare i processi neurobiologici in tempo reale, fornendo una visione approfondita delle dinamiche cellulari alterate.

Le implicazioni di questo studio per diagnosi e trattamenti sono notevoli, suggerendo che potrebbe raffinare i criteri diagnostici per l’autismo e portare allo sviluppo di terapie mirate. Tuttavia, il modello murino non rappresenta completamente la complessità dell’autismo umano, e saranno necessarie ulteriori ricerche.