Dop economy italiana vale 20,7 miliardi

La Dop economy italiana ha raggiunto un valore alla produzione di 20,7 miliardi di euro, con un aumento del 3,5% su base annua e del 25% rispetto al 2020, contribuendo per il 19% al fatturato complessivo dell’agroalimentare nazionale. Il Rapporto Ismea-Qualivita rivela che il comparto food ha registrato un aumento del 7,7%, superando i 9,6 miliardi di euro, mentre il vino imbottigliato è rimasto stabile a 11 miliardi.

La spesa per i prodotti Dop Igp nella Gdo italiana è cresciuta dell’1,1% e ha raggiunto 6,2 miliardi di euro, di cui 4,3 miliardi euro in prodotti alimentari e 1,9 miliardi in vino. L’export di prodotti Dop e Igp ha raggiunto i 12,3 miliardi di euro, con un aumento dell’8,2%. Il settore cibo ha superato per la prima volta i cinque miliardi, con un incremento del 12,7%, mentre il settore vino ha raggiunto 7,19 miliardi euro, con un aumento del 5,2%.

L’export cresce sia nei Paesi Ue che nei Paesi Extra-Ue, con gli Usa come primo mercato di destinazione con il 22% delle esportazioni italiane Dop e Igp. In Italia, ci sono 328 Consorzi di tutela autorizzati dal ministero dell’Agricoltura, che coordinano il lavoro di 184mila operatori e generano lavoro per oltre 864mila occupati.