DoorDash cresce, ma il trend in rallentamento preoccupa USA

Seduta positiva per DoorDash, il leader americano nelle consegne di pasti, che guadagna l’1,98%. Tuttavia, rispetto all’indice Nasdaq 100, si osserva un rallentamento del trend di DoorDash. Questo potrebbe rendere il titolo un obiettivo di vendita per alcuni investitori.
Per quanto riguarda la situazione nel medio periodo, DoorDash mantiene una fase positiva. Tuttavia, nel breve termine, l’andamento rialzista sta perdendo intensità, toccando un massimo a 254,3 USD. Il primo livello di supporto si trova a 250,1 USD. Le attuali implicazioni tecniche suggeriscono la possibilità di un prossimo sviluppo ribassista, con un livello stimato a 247,3 USD come potenziale minimo.
Le informazioni fornite sono esclusivamente a scopo informativo e non devono essere interpretate come consulenza finanziaria.