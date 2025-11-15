DOOGEE U11 Tablet 11″ 16GB RAM, 128GB ROM, Octa-core GPS

🔥 Offerta Amazon

DOOGEE U11 Android Tablet 16, 11 Inch Tablet, 16GB RAM + 128GB ROM/2TB TF, 8580Amh, 7.9mm Thin, T7200 Octa-core, 90Hz 13MP, Gemini AI, Support Face Unlock/GPS/Grey

DOOGEE U11: Il Tablet Android che Rinnova le Tue Esperienze

Scopri il DOOGEE U11, il tablet Android da 11 pollici che rivoluziona la tua quotidianità. Con un display HD IPS e una frequenza di aggiornamento di 90Hz, ogni interazione diviene fluida e coinvolgente. Il design ultra-sottile di soli 7.9mm, unito alla scocca in metallo, offre un aspetto elegante e una portabilità senza pari.

Potenza e Performance

Equipaggiato con un potente processore Unisoc T7200 Octa-Core e una batteria da 8580mAh, il DOOGEE U11 è progettato per garantire prestazioni incredibili. Effettua multitasking senza sforzi e utilizza il tablet per ore senza doverlo ricaricare.

Spazio Infinito per Media

Con 16GB di RAM e 128GB di ROM, espandibili fino a 2TB con TF card, non avrai mai problemi di spazio. Queste specifiche ti permettono di installare tutte le app di cui hai bisogno e di conservare foto e video senza compromessi.

Fotocamera di Alta Qualità

Cattura ogni momento con la doppia fotocamera posteriore da 13MP + 5MP, per scatti dettagliati e angoli larghi. I doppi altoparlanti garantiscono un suono stereo cristallino, rendendo ogni film e canzone un’esperienza coinvolgente.

Funzionalità Avanzate

Il DOOGEE U11 non è solo potente ma anche intelligente! Grazie alla Gemini AI, il tablet si adatta alle tue abitudini per ottimizzare le prestazioni in tempo reale. Inoltre, puoi sbloccare il dispositivo in modo sicuro con il riconoscimento facciale e navigare facilmente grazie al GPS integrato.

Vantaggi Pratici:

**Multitasking fluido**: grazie ai 16GB di RAM, puoi passare tra app e giochi senza lag.

**Design portatile**: la struttura sottile e leggera lo rende ideale per viaggi o spostamenti quotidiani.

Non perdere l’opportunità di migliorare la tua esperienza digitale. Acquista il DOOGEE U11 e trasforma il modo in cui interagisci con la tecnologia!

